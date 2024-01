Entre lágrimas, Daniela Romo rompe el silencio tras la muerte de Tina Galindo: "es el ser que me dio el ser"

Con una profunda tristeza, Daniela Romo reapareció ante los medios para hablar de la partida de quien fuera su amiga y guía por más de 40 años, Tina Galindo.

La productora de teatro falleció en su casa de la Ciudad de México la noche de este 29 de enero a causa de un paro respiratorio, de acuerdo con información publicada en un comunicado oficial .

La actriz está siendo velada en el mismo lugar donde dio su último aliento, y hasta donde llegó su gran amiga para darle el último adiós.

Romo, quien se había mantenido en silencio, habló con los medios de comunicación que ya la esperaban y entre lágrimas aseguró que el tiempo que le quede de vida lo usará para honrar la memoria de Galindo.

"44 años haciendo todo juntas y nunca me alcanzará la vida, la que me toque, más que para honrar lo que ella me enseñó, recorrer los caminos por lo que ella me guió y todo lo que me regaló en la vida”, dijo con la voz entrecortada en un video publicado por TVynovelas.

Asimismo destacó la importancia que la empresaria tuvo, no solo en su vida, sino en la de muchísimas personas que de ahora en adelante la mantendrán viva a través de sus recuerdo: “Lo importante es que se queda en los corazones de muchas personas, en la mente de muchas personas, y especialmente en mí porque es el ser que me dio el ser, sin parirme”, agregó entre lágrimas.









Por último, la intérprete de "Celos" confesó que sí tuvo la oportunidad de despedirse de su fiel compañera y aunque no ahondó detalles sobre esta última conversación, explicó que la mayor parte del tiempo la usó para agradecerle por todo lo que le regaló en tantos años.

“Sí, afortunadamente (pude despedirme) y le doy gracias a la vida, le doy gracias a Dios. (Le dije) nada más lo que le agradecía y todo el amor que siempre sentí, y siento y sentiré por ella; la admiración y el respeto por todo lo que ella hizo”, finalizó.

Entre los artistas que acudieron a despedir a la famosa productora también estuvieron Jaqueline y Chantal Andere, René Casados, Mijares y Benny Ibarra.

