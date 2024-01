Así fue la amistad, de más de 40 años, entre Tina Galindo y Daniela Romo

Hay personas que marcan nuestras vidas y para Daniela Romo, Tina Galindo fue una de ellas.

La famosa productora teatral falleció la noche de este 29 de enero a la edad de 78 años, a causa de un paro respiratorio, según se dio a conocer en un comunicado oficial emitido esta mañana.

Pero Galindo no solo dejó huella detrás de los telones, también en la vida de muchos artistas, especialmente en la de Daniela Romo, con quien compartió una amistad muy especial por más de 40 años.

La cantante y la productora trabajaron juntas por muchos años, ya que Galindo fue mánager de Daniela, pero pronto se convirtieron en amigas inseparables y no solo compartían los éxitos profesionales, también las alegrías, las tristezas y los momentos más complicados de sus vidas, como cuando la intérprete de "Yo no te pido la luna" fue diagnosticada con cáncer de mama.

“Tina Galindo es la coautora de que yo exista, que exista Daniela Romo. Ha sido mi mánager, me ha aportado grandes cosas... es mi hermana, una parte esencial de mi vida, siempre le voy a estar agradecida, ni un solo día dejó de ir conmigo a radioterapias y quimioterapias”, dijo la también actriz en una conferencia de prensa que ofreció a los medios en 2012.









En 2020 un nuevo golpe en la vida de Daniela, la muerte de su madre, la acercó mucho más a Tina quien, de alguna manera se convirtió en el pilar más fuerte para ella: “A veces me siento en orfandad, porque primero se fueron algunos amigos, luego mi mamá, luego Tina tuvo su accidente... eso es lo que sientes, orfandad. Tenerla cerca me alienta. La adoro con todo mi ser”.

Pero la admiración y profundo cariño que ambas se manifestaban llegó a ser malinterpretado, sobre todo después de un par de declaraciones que Romo dio en 2023 y en las que aseguraba que Tina era la persona más importante de su vida: "Estuvo conmigo desde hace más de 44 años, hemos hecho toda la vida juntas. Es más que importante para mi", expresó.









La propia artista tuvo que salir a aclarar sus palabras y dejó claro que Tina formaba parte de su familia, aunque no compartieran la misma sangre: "Todo el mundo lo sabe, aunque luego malinterpreten las cosas. es la persona que más adoro y admiro, porque yo soy su hechura y no puedo más que celebrar que esté viva, y que me siga haciendo sentir que la debo de admirar, porque es una grande”, dijo a "De Primera mano" en diciembre pasado.

Esta mañana, el mundo del espectáculo lloró la partida de Tina y en declaraciones de María Elena Galindo, hermana de la productora, la más afectada es Daniela: "Daniela está devastada, no quiso venir hoy en la mañana, pero yo espero que después dé una entrevista… de verdad está muy triste, fue la que le guió durante más de 40 años”, expresó a los medios.

