Figrin D'an and the Modal Nodes es la banda que toca en el bar de Mos Eisley en el universo ficticio de “Star Wars”, un emblemático momento para la saga. En la realidad la filmografía de George Lucas ha inspirado a muchos a tener su lugar en esta lejana galaxia, este es el caso de la banda Los Wookies.

Alrededor de las 20:00 horas en el Foro Puebla se podía percibir algunos fanáticos del dúo, algunos de ellos con máscara en mano del entrañable compañero de Han Solo, Chewbacca, o de alguno de sus primos del planeta Kashyyk, además de muchos otros portando con orgullo su playera de Los Wookies.

El Foro Puebla es uno de esos escenarios emergentes que le han dado hogar a muchos proyectos igualmente emergentes o no tan conocidos, le caben alrededor de 1000 personas, lo que provoca una sensación de intimidad y cercanía con los artistas.

Antes de entrar a la venue de la Roma Norte, algo que resalta de forma inmediata es que no hay vendedores ambulantes, y si es que consideras hacerte de tu playera del evento, sólo la puedes conseguir en el stand oficial de la banda dentro del inmueble, en precios relativamente razonables, en ocasiones luego del concierto se presenta alguno que otro emprendedor ofreciendo su producto de memorabilia relacionado como posters, botones y una que otra playera o sudadera.

Media hora más tarde ya con los ánimos más que encendidos el formato de la noche comenzaría con algunos de los invitados. Primero salieron Disco Bahía con un Dj set que fungió como bienvenida, luego le siguieron Cinema Paradisco, para seguir la noche de música electrónica y mucho baile, en este momento la gente se mostró mas animada que en la primera parte del concierto, algunos ya se prestaban a interactuar con el dúo electrónico.

En el tercer tiempo fue para los protagonistas de esta historia, saltaron al escenario cerca de las 22:30 horas Hugo Díaz Barreiro (Calacas) y Andre Fernández (Andre VII), Los Wookies, dando rienda suelta a su talento pero sin máscaras, las cuales se encontraban adornando el escenario con luces en los ojos y boca, momento en donde se pudo escuchar un par de gruñidos al estilo de esta raza de Star Wars entre los fanáticos, los cuales ya abarrotaban el foro.

Según el dúo la presentación esta noche sería una experiencia audiovisual con el concepto de Wookies Television y estaban en todo lo correcto, a la salida de la banda se apreciaba un grupo de luces extras a los costados al puro estilo de los sonideros y una pantalla enorme al fondo, detrás de las tornamesas, donde los visuales conducían a los fans a un típico rave.

Ellos se describen como una banda extraterrestre que proviene del planeta Kashyyk, planeta donde viven los Wookies en la saga, y aseguran que ambos fueron desterrados por su “radical sonido”. Por ello, decidieron buscar suerte en una nueva galaxia asentándose en México donde ya cosechan una trayectoria de poco más de 15 años terrestres.

Han compartido con The Chemical Brothers, Die Antwoord, DJ Mehdí y Steve Aoki, entre muchos otros, y realizado giras internacionales en países como Japón, Canadá, Puerto Rico, Guatemala, Costa Rica, Estados Unidos, Inglaterra, Francia y España, además de en escenarios relevantes como Glastonbury o el EDC.

Con esta fusión de temas y estilos que van de lo techno al disco, Los Wookies se ha colocado en un lugar especial dentro de los amantes de la música electrónica a nivel mundial, como es el caso de Janette de 35 años, quien a pesar de su localía aseguró no conocerlos hasta que escucho la canción que hizo con Belanova y liberada a finales de 2024.

“A mi me gusta Belanova y más la canción “Me pregunto”, pero cuando la escuché con el remix que le hicieron estos peludos me gustó mucho más, es la primera vez que los voy a escuchar en vivo y por lo que se ve estará increíble”, dijo la fan.

Los Wookies pusieron a menear el esqueleto a todos los presentes desde que se escuchó el primer beat y prácticamente todos los presentes no pararon por dos horas, aunque el lugar es pequeño cualquiera podía apreciar lo que pasaba en el escenario desde cualquier punto del Foro Puebla.

Piezas como “Me pregunto” de Belanova, “Living on video” de Trans-X, “Como tú” de León Larregui, “Bla bla bla” de GiGi D’agostino, “Como Pacman” de Gera Mx y Aleman, “Putaria” de Ryan Arnold y Morry u “Ora pinches vergas” de Silverio, sonaron la noche de ayer al puro estilo de Los Wookies, un concierto muy completo aunque en su defecto se sintió más como un mini festival de electrónica ya que todos esperaban experimentar su estilo desde el principio y tal vez ver a los invitados interactuando a lo largo de la noche, vicio de otros géneros musicales, pero tuvieron que esperar dos horas escuchando a un par de los invitados especiales, pero eso si, sin dejar de bailar o de menos contonearce con ellos, una situación que valió totalmente la pena al ver al Calacas y Andre VII ya detrás de las tornamesas.

Además, como si no fuera suficiente, tuvieron como invitados a Silverio, Gil Cerezo y Mau Moctezuma, este último cerró la noche con más beats convirtiendo esta velada, que duró al menos 5 horas, en un concierto extraordinario, por lo menos para quien ama el género electrónico.

