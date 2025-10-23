La música latina estuvo de fiesta. Esta noche, Miami fue el punto de reunión de algunos de los más grandes exponentes de Latinoamérica con la celebración de los premios Billboard a la música latina.

Bad Bunny se convirtió en el gran ganador de la noche, al llevarse a casa 11 de las categorías en las que estaba nominado, seguido de Karol G con seis, y Fuerza Regida con cinco.

El llamado "Conejo Malo", protagonizó uno de los momentos más importantes de la noche, al recibir el reconocimiento al Artistas del siglo de manos de la actriz Rita Moreno.

“Me considero un joven que sigue soñando, con muchas metas y cosas por hacer”, dijo Benito durante su discurso de aceptación.

Otro de los momentos más icónicos de la noche fue el regreso de Daddy Yankee a los escenarios, ahora en una nueva faceta, como músico cristiano.

“Felicidades a todos mis compañeros, pero hay un premio mayor… Jesucristo”, dijo el reggaetonero después de interpretar su nuevo sencillo “Sonríele”.

Laura Pausini, por su parte, recibió el Premio ícono por su larga trayectoria musical, además de que regaló al público uno de los mejores musicales al interpretar “Mi historia entre tus dedos”.

“Ser de Italia y sentirme tan latina es un privilegio enorme y es posible solo porque ustedes me lo han permitido. Es increíble para mí ser parte de la historia de la música latina que, por más barrera que nos pongan, cada día llegamos a más rincones del mundo", exclamó.

Estos son todos los ganadores de la noche:





Artista del Año: Bad Bunny

Artista del Año, Debut: Netón Vega

Gira del Año: Shakira

Artista Crossover del Año: Benny Blanco

Global 200 Artista Latino del Año: Bad Bunny

Global 200 Canción Latina del Año: “Si antes te hubiera conocido" - Karol G

“Hot Latin Song” Canción del Año: "DTMF" - Bad Bunny

“Hot Latin Song”, Colaboración Vocal del Año: "Tu

“Hot Latin Songs” Artista del Año, Masculino: Bad Bunny

“Hot Latin Songs” Artista del Año, Femenina: Karol G

“Hot Latin Songs” Artista del Año, Dúo o Grupo: Fuerza Regida

“Hot Latin Songs” Sello Discográfico del Año: Rimas

Canción del Año, Latin Airplay: “Si antes te hubiera conocido" - Karol G

Sello Discográfico del Año, Latin Airplay: Sony Music

Canción del Año, Ventas: “Si antes te hubiera conocido" - Karol G

Canción del Año, Streaming: "DTMF"- Bad Bunny

“Top Latin Album” del Año: "Debí tirar más fotos" - Bad Bunny

“Top Latin Albums” Artista del Año, Masculino: Bad Bunny

“Top Latin Albums” Artista del Año, Femenina: Karol G

“Top Latin Albums” Artista del Año Dúo o Grupo: Fuerza Regida

“Top Latin Albums” Sello Discográfico del Año: Sony Music Latin

Artista “Latin Pop” del Año, Solista: Shakira

Artista “Latin Pop” del Año, Dúo o Grupo: Maná

Canción “Latin Pop” del Año: "Soltera" - Shakira

“Latin Pop Airplay” Sello Discográfico del Año: Sony Music Latin

Álbum “Latin Pop” del Año: "Por si alguien nos escucha" - Kapo

“Latin Pop Albums” Sello Discográfico del Año: Sony Music Latin

Artista Tropical del Año, Solista: Romeo Santos

Artista Tropical del Año, Dúo o Grupo: Aventura

Canción Tropical del Año: “Si antes te hubiera conocido" - Karol G

Álbum Tropical del Año: "Rubby Pérez ¡Grandes Éxitos!" - Rubby Pérez

Artista Regional Mexicano del Año, Solista: Peso Pluma

Artista Regional Mexicano del Año, Dúo o Grupo: Fuerza Regida

Canción Regional Mexicana del Año: "Tu boda" - Óscar Maydon & Fuerza Regida

Álbum Regional Mexicano del Año: "Incómodo" - Tito Double P

Artista “Latin Rhythm” del Año, Solista: Bad Bunny

Artista “Latin Rhythm” del Año, Dúo o Grupo: Baby Rasta & Gringo

Canción “Latin Rhythm” del Año: “DTMF” - Bad Bunny

Álbum “Latin Rhythm” del Año: "Debí Tirar Más Fotos" - Bad Bunny

Compositor del Año: Netón Vega

