“Don Juan Tenorio” llegará al Instituto Cultural Helénico

San Miguel Met Opera Trust celebró Día Mundial de la Ópera en la Universidad Panamericana

“Misógino del bienestar”: Paco Ignacio Taibo II, director del FCE, es criticado en redes sociales

Fundidas o descompuestas en partes, posible futuro de las joyas robadas del Louvre, dicen expertos

Fallece el artista Gabriel Ramírez, a los 87 años, en su natal Yucatán

María Luisa Tamez dedica medalla a técnicos del INBAL

Fue nombrado como el artista del siglo y como tal, debía recibir un homenaje que estuviera a su altura.

Esta noche, el puertorriqueño se convirtió en la figura central de los premios Billboard a la música latina cuando recibió la estatuilla al Artista del siglo de manos de la actriz y bailarina Rita Moreno, todo un ícono boricua.

Entre aplausos, baile y por supuesto, su música, Benito subió al escenario y lo primero que pudo decir al público fue un sincero: "Wow", y es que, ni él mismo creía lo que estaba ocurriendo.

El llamado "Conejo Malo" se dijo sumamente agradecido, aunque reconoció que no era el único merecedor de tal reconocimiento.

"Este premio lo recibo con orgullo porque sé lo mucho que he trabajado, pero estoy cien por ciento consciente que lo pudo haber recibido cualquiera de los artistas que estan aquí; que también han aportado a la cultura, a la música latina y que me han inspirado", dijo.

Asimismo, dedicó este logro en su carrera a sus fans, su equipo, Dios y su familia, pero sobre todo a los nuevos artistas, aquellos que con las ganas de comerse al mundo, dan lo mejor de sí:

"Siempre me voy a identificar con los jóvenes y los artistas que están creciendo y soñando. este premio también es para ustedes", agregó.

Por último, aseguró que, aunque pueda sonar demasiado importante ser nombrado como la figura del siglo, él seguirá siendo el mismo joven soñador y auténtico.

"Genuinamente, recibir este tipo de premios todavía no lo comprendo, pero lo agradezco. Esto no alimentará mi ego, lo recibo con mucha humildad... seguiré siendo el mismo y ese es el mensaje que quiero dar", finalizó.

Bad Bunny se presentará este próximo mes de febrero en el medio tiempo del Super Bowl, otro logro que solo muy pocos latinos pueden presumir.

