Con la reciente gala de los Premios Emmy 2025, los fanáticos de las series y el streaming tienen la oportunidad de ponerse al día con las producciones más premiadas del año. Títulos como “Adolescencia” en Netflix, y las aclamadas “Severance” y “The Studio” en Apple TV+, han capturado la atención mundial.

Si quieres descubrir por qué estas series conquistaron a la crítica y al público, aquí te contamos en qué plataformas puedes verlas desde casa.

¿Dónde ver las series ganadoras de los Premios Emmy 2025?

“Adolescencia”: el drama británico que arrasó en la noche de los Emmy

Disponible en: Netflix

La gran revelación de la noche fue “Adolescencia”, que se llevó 7 premios principales, incluyendo Mejor Miniserie, Mejor Dirección, Mejor Guion y actuaciones destacadas de Stephen Graham, Owen Cooper y Erin Doherty.

La serie retrata el asesinato de una joven en una comunidad escolar del Reino Unido. Filmada en plano secuencia, crea un clima tenso para explorar las consecuencias emocionales, culturales y mediáticas de la tragedia. Entre sus temas centrales están el impacto de las redes sociales en adolescentes y familias, lo que la convierte en un drama profundo y actual.

Lee también El sensual top que lució Jenna Ortega en los Premios Emmy 2025

“The Studio”: el caos de Hollywood contado como comedia

Disponible en: Apple TV+

Con 4 premios Emmy, “The Studio” se consagró como la comedia satírica del año. Seth Rogen ganó Mejor Actor Principal, mientras que la serie también obtuvo los galardones a Mejor Dirección y Mejor Guion de comedia.

La trama sigue a un equipo de cine donde las ideas más disparatadas compiten por convertirse en la próxima gran película de Hollywood. Con humor ácido y sátira del mundo del espectáculo, esta serie es ideal para quienes disfrutan de una comedia ingeniosa.

“The Pitt”: drama médico aclamado

Disponible en: HBO Max

“The Pitt” triunfó con 3 premios Emmy, incluyendo Mejor Serie Dramática, Mejor Actor Principal para Noah Wyle y Mejor Actriz de Reparto para Katherine LaNasa.

La serie se desarrolla en un hospital metropolitano donde doctores y enfermeras enfrentan decisiones extremas, dilemas éticos y la presión de salvar vidas. Es un homenaje conmovedor a los héroes de la salud.

Lee también Sofía Vergara pasa noche en sala de urgencias; actriz sufrió incidente previo a los Premios Emmy 2025

Otras series premiadas que no debes perderte

Hacks (HBO Max)

Premios: Mejor Actriz Principal de comedia (Jean Smart) y Mejor Actriz de Reparto en comedia (Hannah Einbinder). Sigue la relación entre una comediante legendaria y una joven guionista que intentan reinventar sus carreras.

Severance (Apple TV+)

Premios: Mejor Actriz Principal (Britt Lower) y Mejor Actor de Reparto en drama (Tramell Tillman). Explora Lumon Industries, donde los empleados dividen su memoria entre vida laboral y personal.

Somebody Somewhere (HBO Max)

Premio: Mejor Actor de Reparto en comedia para Jeff Hiller. Narra cómo Sam busca sentido y comunidad en su ciudad natal junto a amigos auténticos.

El Pingüino (HBO Max)

Premio: Mejor Actriz de Reparto en miniserie para Cristin Milioti. Ambientada en Gotham, sigue el ascenso criminal de Oswald Cobblepot tras la caída del mafioso Falcone.

Estos proyectos de streaming no han sido solamente alabados en los Premios Emmy 2025, sino que también los fans y el público los ha recomendado ampliamente a través de redes sociales.