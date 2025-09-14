Una noche llena de sorpresas y poderosos discursos. Así fue la 77 entrega del Emmy que se llevó a cabo esta noche en el Peacock Theatre de Los Ángeles, California.

Con varias de las estrellas más grandes de Hollywood, como Selena Gomez, Scarlett Johansson, Jenna Ortega, Pedro Pascal, Jude Law, Gary Oldman, Harrison Ford, Sydney Sweeney; solo por mencionar algunos, la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Televisión reconoció a lo mejor de la pantalla chica y el streaming.

La gran triunfadora fue "Adolescence" que no sólo se llevó seis estatuillas, sino que hizo historia luego de que Owen Cooper, su protagonista, se convirtiera en el ganador más joven de la historia de estos premios, al llevarse la categoría de mejor actor de reparto con tan solo 15 años.

Uno de los momentos más comentados y que; incluso, se convirtió en tendencia fue cuando la actriz Hannah Einbinder arremetió contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE en inglés) con la frase: "Fuck ICE".

Lista completa de ganadores de los Premios Emmy 2025

Mejor actor principal en serie de comedia: Seth Rogen – “The Studio”

Seth Rogen – “The Studio” Mejor actriz principal en serie de comedia: Jean Smart – “Hacks”

Jean Smart – “Hacks” Mejor actriz de reparto en serie dramática: Katherine LaNasa – “The Pitt”

Katherine LaNasa – “The Pitt” Mejor actor de reparto en serie dramática: Tramell Tillman – “Severance”

Tramell Tillman – “Severance” Mejor actriz principal en serie dramática: Britt Lower – “Severance”

Britt Lower – “Severance” Mejor actriz de reparto en serie de comedia: Hannah Einbinder - “Hacks”

Hannah Einbinder - “Hacks” Mejor programa reality show de competencia: “ The Traitors”

The Traitors” Mejor actor de reparto en serie de comedia: Jeff Hiller – “Somebody somewhere”

Jeff Hiller – “Somebody somewhere” Mejor dirección en serie de comedia: Seth Rogen y Evan Goldberg – “The Studio”

Seth Rogen y Evan Goldberg – “The Studio” Mejor dirección en serie limitada, de antología o telefilme: Philip Barantini – “Adolescence”

Philip Barantini – “Adolescence” Mejor dirección de serie dramática: Adam Randall – “Slow Horses”

Adam Randall – “Slow Horses” Mejor serie de variedades con guión: “ Last Week Tonight with John Oliver”

Last Week Tonight with John Oliver” Mejor guionista de serie dramática: Dan Gilroy – “Andor”

Dan Gilroy – “Andor” Mejor actor de reparto en serie limitada, de antología o telefilme: Owen Cooper -“Adolescence”

Owen Cooper -“Adolescence” Mejor guionista de serie limitada, de antología o telefilme: Jack Thorne and Stephen Graham – “Adolescence”

Jack Thorne and Stephen Graham – “Adolescence” Mejor guionista de serie de comedia: Seth Rogen, Evan Goldberg, Peter Huyck, Alex Gregory y Frida Perez – “The Studio”

Seth Rogen, Evan Goldberg, Peter Huyck, Alex Gregory y Frida Perez – “The Studio” Mejor especial de variedad en vivo: “ SNL50: The Anniversary Special”

SNL50: The Anniversary Special” Mejor guion de un programa de variedad: “ Last Week Tonight with John Oliver”

Last Week Tonight with John Oliver” Mejor actriz de reparto en serie limitada, de antología o telefilme: Erin Doherty – “Adolescence”

Erin Doherty – “Adolescence” Mejor actriz principal en serie limitada, de antología o telefilme: Cristin Milioti – “The Penguin”

Cristin Milioti – “The Penguin” Bob Hope Humanitarian Award: Ted Danson y Mary Steenburge

Ted Danson y Mary Steenburge Mejor actor principal en serie limitada, de antología o telefilme: Stephen Graham – “ Adolescence”

Stephen Graham – “ Adolescence” Mejor Talk Show: “ The Late Show with Stephen Colbert”

The Late Show with Stephen Colbert” Mejor serie limitada o de antología: “ Adolescence”

Adolescence” Mejor serie de comedia: “ The Studio”

The Studio” Mejor actor principal en serie dramática: Noah Wyle – “The Pitt”

Noah Wyle – “The Pitt” Mejor serie dramática: “The Pitt”

