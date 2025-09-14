Más Información

Enrique Diemecke volverá al Teatro Colón con repertorio argentino y qatarí

Enrique Diemecke volverá al Teatro Colón con repertorio argentino y qatarí

El iPhone 17 y la séptima gala de "La Casa de Los Famosos México", en los memes de la semana

El iPhone 17 y la séptima gala de "La Casa de Los Famosos México", en los memes de la semana

La oveja catorce

La oveja catorce

Los relatos visuales de Francisco Mata Rosas sobre el sismo del 85

Los relatos visuales de Francisco Mata Rosas sobre el sismo del 85

El trío de jóvenes que busca reconstruir la memoria del terremoto del 85

El trío de jóvenes que busca reconstruir la memoria del terremoto del 85

Los segundos del temblor

Los segundos del temblor

Una noche llena de sorpresas y poderosos discursos. Así fue la 77 entrega del que se llevó a cabo esta noche en el Peacock Theatre de Los Ángeles, California.

Con varias de las estrellas más grandes de Hollywood, como , Scarlett Johansson, Jenna Ortega, Pedro Pascal, Jude Law, Gary Oldman, Harrison Ford, Sydney Sweeney; solo por mencionar algunos, la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Televisión reconoció a lo mejor de la pantalla chica y el streaming.

La gran triunfadora fue "Adolescence" que no sólo se llevó seis estatuillas, sino que hizo historia luego de que Owen Cooper, su protagonista, se convirtiera en el ganador más joven de la historia de estos premios, al llevarse la categoría de mejor actor de reparto con tan solo 15 años.

Lee también

Uno de los momentos más comentados y que; incluso, se convirtió en tendencia fue cuando la actriz Hannah Einbinder arremetió contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE en inglés) con la frase: "Fuck ICE".

Lista completa de ganadores de los Premios Emmy 2025

  • Mejor actor principal en serie de comedia: Seth Rogen – “The Studio”
  • Mejor actriz principal en serie de comedia: Jean Smart – “Hacks”
  • Mejor actriz de reparto en serie dramática: Katherine LaNasa – “The Pitt”
  • Mejor actor de reparto en serie dramática: Tramell Tillman – “Severance”
  • Mejor actriz principal en serie dramática: Britt Lower – “Severance”
  • Mejor actriz de reparto en serie de comedia: Hannah Einbinder  - “Hacks”
  • Mejor programa reality show de competencia: “The Traitors”
  • Mejor actor de reparto en serie de comedia: Jeff Hiller – “Somebody somewhere”
  • Mejor dirección en serie de comedia: Seth Rogen y Evan Goldberg – “The Studio”
  • Mejor dirección en serie limitada, de antología o telefilme: Philip Barantini – “Adolescence”
  • Mejor dirección de serie dramática: Adam Randall – “Slow Horses”
  • Mejor serie de variedades con guión: “Last Week Tonight with John Oliver”
  • Mejor guionista de serie dramática: Dan Gilroy – “Andor”
  • Mejor actor de reparto en serie limitada, de antología o telefilme: Owen Cooper -“Adolescence”
  • Mejor guionista de serie limitada, de antología o telefilme: Jack Thorne and Stephen Graham – “Adolescence”
  • Mejor guionista de serie de comedia: Seth Rogen, Evan Goldberg, Peter Huyck, Alex Gregory y Frida Perez – “The Studio”
  • Mejor especial de variedad en vivo: “SNL50: The Anniversary Special”
  • Mejor guion de un programa de variedad: “Last Week Tonight with John Oliver”
  • Mejor actriz de reparto en serie limitada, de antología o telefilme: Erin Doherty – “Adolescence”
  • Mejor actriz principal en serie limitada, de antología o telefilme: Cristin Milioti – “The Penguin”
  • Bob Hope Humanitarian Award: Ted Danson y Mary Steenburge
  • Mejor actor principal en serie limitada, de antología o telefilme: Stephen Graham – “ Adolescence”
  • Mejor Talk Show: “The Late Show with Stephen Colbert”
  • Mejor serie limitada o de antología: “Adolescence”
  • Mejor serie de comedia: “The Studio”
  • Mejor actor principal en serie dramática: Noah Wyle – “The Pitt”
  • Mejor serie dramática: “The Pitt”

Lee también

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Camila Parker se separa del rey Carlos III en plena lucha contra el cáncer: ya no viven juntos, revelan. Foto: AFP / EFE

Camila Parker se separa del rey Carlos III en plena lucha contra el cáncer: ya no viven juntos, revelan

Yolanda Andrade asegura que fue víctima de BRUJERÍA para enfermar gravemente: “Le pedí de favor que ya me dejara en paz”. Foto: Berenice Fregoso / El Universal/ Foto tomada de Instagram @yolandaamor

Yolanda Andrade asegura que fue víctima de BRUJERÍA para enfermar gravemente: “Le pedí de favor que ya me dejara en paz”

Padres de Nodal presionan para que el cantante le firme el pasaporte de Inti; "Están furiosos", dicen Foto: Instagram/AFP

“Ángela Aguilar lo manipula”: el controversial enfrentamiento entre los padres de Nodal por Inti

Rey Carlos III delicado de salud: Meghan y Harry permitirán que vea a Archie y Lilibet antes de que sea demasiado tarde. Foto: AFP / AP Photo/Matt Dunham, FILE

Rey Carlos III delicado de salud: Meghan y Harry permitirán que vea a Archie y Lilibet antes de que sea demasiado tarde

Margot Robbie/ AP

Margot Robbie sorprende con su vestido transparente más revelador en la alfombra roja