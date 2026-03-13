Lalo Capetillo pasó de disfrutar sus vacaciones invernales a visitar el hospital tras sufrir un accidente.

El hijo de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo generó preocupación entre sus seguidores luego de compartir en su cuenta de Instagram una fotografía, que posteriormente fue eliminada, en la que aparece en una cama médica, usando bata y un cabestrillo que sostiene su brazo. A pesar del probable dolor que pudo haber sentido, el intérprete no perdió la sonrisa frente a la cámara.

Eduardo Capetillo tuvo un accidente en la nieve. Foto: IVía Redes sociales.

Posteriormente, Lalo publicó una nueva imagen en la que habló sobre su lesión: “Jajaja mi hombrito”. En esta postal se le aprecia con el torso descubierto mientras sostiene el brazo afectado.

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Además, en un tercer post, retomado de la cuenta de Instagram de un amigo, se mostró el momento exacto en que ocurriría la caída durante su primer día en la nieve. En la imagen, Lalo aparece con un gesto de dolor, donde viste ropa de invierno y con un cabestrillo improvisado, mientras sus compañeros practicaban snowboard.

Lalo Capetillo comparte fotografía de su lesión. Foto: Instagram oficial.

Hasta el momento, el famoso no ha dado actualizaciones sobre su estado de salud. No es la primera vez que Capetillo realiza este tipo de actividades; en enero también compartió su viaje a la nieve, y sus seguidores le habían advertido que tuviera cuidado.

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