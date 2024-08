Lalo Capetillo está iniciando su carrera musical adentrándose en el regional mexicano, sin embargo, asegura que no hace música por moda, de lo contrario, estaría cantando corridos tumbados.

“Si nosotros fuéramos por modas, estaríamos haciendo corridos tumbados, y no es así. Creo que cada quien debe encontrar lo que le apasiona y trabajar en ello. Al final, uno debe defender su proyecto con autenticidad. Si no lo haces, no prosperará”, sostiene el hijo de Eduardo Capetillo y Biby Gaytán.

Sin embargo, no significa que no conozca y disfrute de los corridos tumbados, pues reconoce el impacto que tiene ahora dentro de la música, no obstante, prefiere centrarse en su propia visión artística y trabajar en el estilo que realmente le apasiona:

“Para mí, la autenticidad y la conexión personal con la música son fundamentales para construir un proyecto sólido y duradero”, cuenta el cantante en entrevista.

Además, con el tema del regional mexicano expresó su profunda admiración por Joan Sebastian.

“Mi sueño es hacer jaripeos como los que hacía Joan Sebastian. Es mi ídolo máximo en la vida en el tema musical y mi principal inspiración al momento de decidir hacer música. Mucho se habla ahora de cómo el regional se está combinando con diferentes sonidos y subgéneros, algo que Joan Sebastian ya estaba haciendo desde los años 90. Para mí, él es un gran referente en ese aspecto”, dijo el cantante de 30 años.

Una carrera independiente

Además de sus propios proyectos, está trabajando en una serie de covers que rendirán homenaje a Joan Sebastian y algunas canciones de los años 80 y 90, trasladando el rock y el pop a su banda de regional mexicano.

Además, reflexionó sobre la responsabilidad que siente como parte de una nueva generación de artistas, especialmente cuando proviene de una familia con una gran historia en la música.

“Veo a mis papás como dos grandes maestros en mi vida. Si les pido consejo, siempre me lo dan, ya sea para advertirme de un posible error o para señalar un acierto, pero también he querido separar completamente lo laboral de lo familiar. Quise marcar esa diferencia para hacer mi propio camino”.

Lalo Capetillo lanzó un sencillo titulado “Vas a decir que sí” en colaboración con Lucerito Mijares, la hija de los famosos cantantes Lucero y Mijares.

Esta colaboración es un reflejo del lazo que existe entre ambas familias, ya que Lalo y Lucerito crecieron juntos, rodeados del ambiente artístico de sus padres.

“No tenía con quién compartir la canción. Con Lucerito, todo encajó. Cuando se la mandé y me dijo que sí, ¡di brincos de alegría! Es una canción que le va perfecto, es divertida y alegre, justo como su personalidad. Así que creo que quedó increíble”, cuenta el artista.

Para él, cada canción tiene su propia “ondita”, que puede llevar al oyente desde la tristeza hasta la alegría, ofreciendo un escape o una forma de conectar con sus emociones: “La música es eso, un vehículo que te va a transportar siempre a algún lugar al que quieras llegar o del que quieras escapar!

“Vas a decir que sí” ya está disponible en todas las plataformas digitales y Lalo Capetillo ya piensa en lo que será su próximo sencillo que saldrá en unos meses.