"Te voy a enamorar hasta las estrellas", le canta Eduardo Capetillo Jr. a Lucero Mijares

Eduardo Capetillo Jr. y Lucero Mijares ya emocionaron a sus fans con los adelantos que han dado de una nueva canción de amor que interpretan juntos, muy al estilo del tema "Dime cómo quieres", tema de Ángela Aguilar y Christian Nodal lanzado en 2021, algo en lo que han coincidido varios cibernautas que aplauden el dúo de Lucerito y Lalo Capetillo.

Los cantantes tienen una muy buena relación, y tras su aparición en el programa de Televisa "Juego de voces", el público pidió a gritos una colaboración musical que ya es una realidad y que ya puso a bailar a los papás de Capetillo.

Eduardo Capetillo y Biby Gaitán, además de Ana Paula, hermana de Lalo, ya se sumaron al baile del tema que hacen Eduardo y Lucero Mijares en el material que será lanzado el 9 de agosto.

"Te voy a enamorar hasta las estrellas", canta Eduardo Capetillo Jr. a la hija de Lucero y Mijares en el video del tema en el que la joven de 19 años responde: "No me vas a conquistar, no lo intentes más".

"Está canción me suena ¿y si te llevo rosas? Díganme que van a terminar igual casándose". ¿"Y el video termina cuando ustedes se besan?". "Luego dicen que nosotros nos hacemos ideas". "Qué emoción, así nunca voy a superar la idea que sean novios". "Como quiera te va correr su papá... Nct bromi ...lo vi y dije 'hay tiro'", se lee entre los comentarios de los usuarios que ven similitudes entre el tema de Lucero Mijares y Lalo Capetillo con el de Ángela Aguilar y Christian Nodal.

Ana Paula y su hermanos gemelos Manu y Dani también se sumaron al bailecito que ya se está viralizando en redes.

Lucero Mijares se despide del musical "El Mago" (The Wiz) para enfocarse en otros proyectos como un nuevo disco, más teatro musical.

"He pensado hacer un disco de power ballads, mis papás me han dicho que me quedan bien; también hacer jazz o blues", dijo en entrevista con EL UNIVERSAL.





