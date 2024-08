Lucero Mijares se va con Dorothy a casa

El vestido de cristales de Dorothy, personaje principal del musical El Mago (The Wiz), ya luce desgastado y con algunos huecos porque algunos apliques se han caído y perdido durante el año de funciones, pero aun así Lucero Mijares dice que lo quiere en su casa.

“Lo pondré en mi cuarto o en la entrada de mi casa, para que toda la gente lo pueda ver porque es una joya, que esté desgastado es debido a todas las cosas que hemos pasado en este proyecto, incluidos los tropiezos; este vestido me ha visto crecer mucho y merece un lugar especial”, dice Lucero, quien está a punto de despedirse del musical que significó su debut teatral.

El productor Juan Torres le aseguró que tanto el vestido como las zapatillas plateadas son de ella, porque además de ser testigos de lo que ha evolucionado como artista, son un buen augurio de una carrera prometedora y un recordatorio de la familia que formó en esta compañía, la cual diría adiós el 7 de septiembre en el Teatro Hidalgo.

“La Lucero que va a terminar su temporada tiene mucha seguridad en el escenario, también más madurez emocional, siento que he crecido muchísimo y sigo agradecida con Juan, eso es lo más importante, porque él fue el que me dio el papel, ojalá vengan muchos más proyectos con él y que le vaya muy bien en todo lo que haga”.

Lucero comenta que a lo largo de estos 13 meses confirmó que el teatro es lo que más le apasiona, no sólo porque muestra sus habilidades para cantar, actuar y bailar, sino que ha aprendido a estar sobre un escenario.

“El escenario me ha dado unas tablas increíbles, al principio tenía la energía a tope pero ahora trato de equilibrarlo, porque mucha gente se espera hasta el final para venir a vernos y quiero seguir ofreciendo lo mejor, como este proyecto se lo merece”.

Mantiene la calma

El Mago representó mucho para la hija de Lucero y Mijares, no sólo el inicio de su carrera, también la entrada a la vida pública, con lo que llegó el cariño del público, pero también detractores que no han reparado en críticas de todo.

“He aprendido mucho de mis papás sobre cómo ‘torear’ los comentarios malos; al final lo que quiere la prensa es que te desesperes y hacerte enojar, pero intento mantener la calma y aunque no esté de buen humor, no hacérselos notar”.

También vivir la popularidad, dice, ha sido complicado porque desde hace tiempo no puede hacer cosas de cualquier joven, como salir con sus amigos, pero sabe que esto es parte del camino que eligió.

“(La popularidad) me gusta pero me asusta, sí es bonito que la gente me busque pero a veces quiero ir al cine y me tengo que ir con gorra o cubrebocas porque si no, no puedo estar, pero justo mi mamá me dijo que ella no fue una chica de fiestas o que hiciera cosas de jóvenes normales, porque desde pequeña ya era famosa y yo he aprendido de esto”.

Una vez que termine El Mago, quiere hacer un disco, buscar una oportunidad en el doblaje y hacer más teatro.

“He pensado hacer un disco de power ballads, mis papás me han dicho que me quedan bien; también hacer jazz o blues”, comenta Lucero, quien acaba de lanzar un adelanto de “Vas a decir que sí”, que grabó con Eduardo Capetillo jr.

Pero como toda amante del teatro, tiene como meta algún día actuar en Broadway, aunque no se siente lista aún.

“Tener un productor (Torres) que ya ha producido en Nueva York, me da más oportunidad porque tendré varios conectes”, dice entre risas.