Lucero habla con Yordi Rosado sobre la fuerte atracción que sentía por Luis Miguel

Era 1985 y la película "Fiebre de Amor" junto a dos grandes figuras adolescentes de la época: el ídolo pop Luis Miguel y Lucero, conocida cariñosamente como Lucerito en donde surgió una conexión que traspasó la pantalla, conquistando al público con su química.

La trama de "Fiebre de Amor" sigue a Lucerito, una joven fan enamorada de su ídolo, Luis Miguel, interpretado por él mismo. Sin embargo, detrás de las cámaras, la realidad no era tan diferente. Los jóvenes artistas, que compartieron varias semanas de grabación en las paradisíacas playas de Acapulco, desarrollaron una amistad y una pequeña atracción.

Fue en conversación con Yordi Rosado en su canal de Youtube que recordó aquellas épocas y dio algunos detalles sobre su relación con el intérprete de “Ahora te puedes marchar”.

La relación de Lucero con Luis Miguel

La cantante al principio de la conversación admitió que Pedrito Fernandez fue su primer novio en las épocas que filmaron la película Coqueta y posteriormente hicieron una gira juntos. Lucerito lo calificó como “muy buen besador” y revela que le dolió cuando terminaron:

"Para mí, fue mi primer novio real. Era la primera vez que nos enamorábamos, teníamos unos 15 años. No éramos niños de 12, ya éramos mayores. Yo considero que estaba muy enamorada de él en esa época, en ese momento y de esa manera", explica la actriz.

Por otra parte, con Luis Miguel aclara que nunca fueron pareja pero hubo una fuerte atracción, pero Lucero siempre se mantuvo razonable y consciente de las realidades que acompañaban su carrera que estaba en ascenso.

"Hubo un cierto romance, independientemente de la película. Más allá de si nos íbamos a besar o no, existía esa ilusión de 'ay, me gusta'. Teníamos escenas juntos y estábamos todo el día pegados y pasábamos mucho tiempo juntos, así que no era raro que hubiera esa atracción”, cuenta la artista de 54 años.

Producida por Televicine S.A. de C.V. y distribuida por Metro-Goldwyn-Mayer, Fiebre de amor dirigida por René Cardona Jr. se filmó entre septiembre y octubre de 1984 en las playas de Acapulco, se mantuvo en cartelera por nueve meses en todos los cines de la república mexicana.

"Yo decía 'si verdaderamente me enamoro de Luis Miguel, voy a sufrir muchísimo, porque en dos meses no lo voy a volver a ver' y lo conversaba con mi mamá", finalizó la cantante de Hasta Que Amanezca.

La película y su tema principal, "Todo el amor del mundo" marcaron una época en la que, hasta el momento, sigue siendo una de las películas favoritas de las fans de El Sol de México. A lo largo de los años han seguido sus respectivas carreras de forma exitosa. Lucero se casó en 1997 con Manuel Mijares, divorciándose en 2011 pero manteniendo una relación muy cordial y Luis Miguel actualmente tiene una relación con la diseñadora de modas Paloma Cuevas.

