Lucero Mijares: “mis papás me han enseñado a blindarme”

En ningún momento Lucero Mijares dudó a qué se dedicaría. Creció con la música dentro y fuera de casa y no se vio haciendo otra cosa, con todo lo que esto incluye.

Ahora, ha empezado a escuchar lo mismo los aplausos del público, que la ha descubierto en el musical The Wiz y la ha celebrado en Juego de voces, que burlas o comentarios desafortunados, como los recientemente hechos por los conductores Eduardo Videgaray y Sofía Rivera Torres en su programa de televisión Qué importa, el pasado 29 de abril.

Los conductores se disculparon, en tanto la hija de Lucero y Mijares recibió la solidaridad y apoyo del gremio artístico que pidió incluso cancelarlos.

“Intento fijarme siempre en los contenidos positivos, en los comentarios que aportan felicidad y amor a mi vida”, afirma, “los comentarios malos la verdad es que me los salto, se me resbalan muy fácil. Mis papás me han blindado mucho y me han enseñado a blindarme, entonces siempre tomo en cuenta los comentarios buenos, amistosos y agradezco mucho a la gente que lo hace”.

La joven de 19 años quiere disfrutar su momento. Este domingo termina Juego de voces, programa de Televisa que puso a competir a padres famosos contra sus hijos, quienes están empezando su camino por la música.

“Ha sido un momento maravilloso, hemos hecho una gran familia; aprendí de los consagrados, que son grandes maestros, y de los herederos también, (les deseo) que tengan muchísimo éxito, como se lo merecen. Y bueno, compartir este programa con mi papá también ha sido algo que me llena el corazón. Ojalá pueda repetir”.

También, dice, le ayudó a descubrir su capacidad para interpretar distintos géneros musicales con temas como “La cigarra”.

“‘La cigarra’ fue una de mis presentaciones favoritas y creo que a la gente le encantó, ya me han hecho muchísimos comentarios sobre la canción y agradezco que la hayan aclamado tanto. Pero la gente decide qué voy a cantar, porque es la que compra el boleto para irte a ver. El regional mexicano y la música ranchera siempre me ha encantado desde chiquita y ‘La cigarra’ siempre fue un sueño”.

Lucero se sabe heredera del talento de sus padres, pero dice que ha complementado su formación musical con clases de canto.

“El teatro musical me ha dado muchísimas tablas. Lo importante es tomar clases, para todo. Nunca se deja de aprender”.

Los mejores maestros

Sus padres le han mostrado el camino y la han acompañado en todo momento, llevándola con ella a sus conciertos y giras, aunado a la experiencia en The wiz.

“Es increíble tener estos dos maestros porque nadie los tiene. Me siento muy afortunada, cada día los admiro más por el amor que le tienen al trabajo. Personalmente, como laboralmente. Agradezco que sean mis papás y estoy aprendiendo de los mejores”.

Una vez terminado el programa, agrega, continuará en el musical que se presenta en el Teatro Hidalgo y se irá de gira por algunas ciudades del interior del país.

“(Quiero) aprovechar todas las propuestas que me han hecho y consultarlo con mis papás; estamos viendo qué va saliendo: canciones, un EP, está el dueto con Mía Rubín ‘La barca’, estoy feliz de cantar con ella. Y también el dueto con mi papá de ‘Better’. Muy pronto saldrán los dos videos”.

Con la proyección que ha tenido tanto en tv como en teatro y en los conciertos al lado de sus padres, se ha hecho de fans que siguen sus pasos.

“Yo les diría que sigan sus sueños, que sigan aprendiendo; obviamente, desechando las críticas malas y las buenas, tomarlas para aprender y mejorar. Que sean felices, que vivan su edad, no se adelanten, no se atrasen. Que la edad que tengan: 36, 95, 18… sigan jugando”.