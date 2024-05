Lucero Mijares: Consuelo Duval, Isabel Lascurain y Victoria Ruffo salen a la defensa de la cantante

Todos coinciden con que a Lucero Mijares se le resbalan las críticas, que es una artista segura de sí misma y que los ataques la tienen sin cuidado, ella misma lo ha dicho en reiteradas ocasiones, incluso hace unos días, después de que los conductores del programa "¡Qué importa!", Eduardo Videgaray, Sofía Rivera y "El Estaca" la criticaran por su aspecto físico.

"No me importa", fue lo que respondió la cantante de 19 años, una de las favoritas en el programa "Juego de Voces" donde ha demostrado una vez más el talento vocal que tiene y el ángel que la acompaña en su forma de ser.

Lucerito, como la llaman muchos, ha sido tendencias en redes en las últimas semanas debido al talento que ha demostrado en el escenario del programa de Televisa que conduce Angélica Vale, pero también lo ha sido por las críticas de algunos, como de los conductores del programa de Imagen Televisión, quienes ofrecieron una disculpa por sus comentarios de mal gusto.

Sofía Rivera Torres, Eduardo Videgaray y "El Estaca" se disculpan por sus comentarios en contra de Lucero Mijares.

Suman apoyo para Lucero Mijares

Lucero fue la primera en salir a la defensa de su hija con un contundente mensaje en X (antes Twitter): "Pobres de los mediocres, pobres de los que no tienen inteligencia, pobres de los que no tienen nada que decir más que burlarse de los demás", escribió como parte del mensaje más de 15 mil "me gusta".

La intérprete de "Electricidad" siempre ha aplaudido el talento de su hija, así como Mijares, quien también es parte de "Juego de Voces", show en el que Isabel Lascurain participa y se sumó con un reclamo a las crítica hacia Lucerito.

"Traigo mucho coraje e indignación de como Eduardo, Videgaray, Sofía Rivera Torres y otro personaje hablaron sobre @luceromijaresoficial. Me parece de lo más poco ético y humano hablar de una persona así, aunque su programa sea 'de humor negro' eso no justifica ni les da derecho de hablar así de nadie. Y más me duele porque adoro a esa niña y nadie tiene el derecho de hacer sentir y humillar a una niña de 19 años, ni de ninguna edad, de la forma en que hablaron. No había visto nada hasta hoy, mi hijo si me había dicho, con mucho dolor, lo que hacía pasado. Beba, te adoro mi niña, no permitas nunca que este tipo de bajezas lastimen tu integridad, tu corazón. Tú eres tú y muy tú, así de grande, así de bella y así de talentosa", escribió.

Victoria Ruffo también defendió el talento y la seguridad de Lucero Mijares, muy amiga de su hijo y quien dijo, es una mujer muy talentosa.

"Tiene un ángel maravilloso y canta divino [...] Lo más importante de ella es que es una niña que tiene mucha seguridad, y lo que opinen los demás le viene valiendo toneladas..."



Que bonitas palabras de Victoria Ruffo sobre Lucero Mijares. 👏🏻😍 pic.twitter.com/S5OVLA1fcx — Clismar Hogaza ♡ (@love_hogaza) May 8, 2024

La conductora Consuelo Duval también dedicó un mensaje de solidaridad y cariño para Lucero Mijares, resaltando su talento y el ángel que posee.

"'Cuando alguien te juzga, no te define a ti, se define a si mismo'. Tu existencia en este mundo, lo ha hecho mucho mejor, lo has llenado de música, de sonrisas, de alegría, de talento y de bucles. ¡Nena! @luceromijaresoficial eres increíble. Y los oídos de los que te amamos jamás serán cómplices de comentarios estúpidos. Te amo", escribió.





