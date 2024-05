Alejandro Fernández preocupa a sus fans tras ser diagnosticado con laringitis

Alejandro Fernández encendió las alarmas entre sus seguidores luego de que cancelara el concierto que tenía programado para la noche de este pasado sábado en Sonora, por problemas de salud.

Fue el propio "Potrillo" quien, a través de un video que compartió en su cuenta oficial de Instagram, dio a conocer la noticia; además de que reveló algunos detalles sobre su estado de salud.

El hijo del fallecido Vicente Fernández inició disculpándose con sus seguidores por no poder cumplirles en el escenario; sin embargo explicó que una severa laringitis lo dejó sin voz, por lo que le era imposible cantar.









Lee también Alejandro Fernández recuerda con fiesta ranchera a su padre Vicente Fernández en la monumental Plaza de Toros México

El intérprete de "Felicidades" explicó que nunca antes en su carrera se había enfrentado a una situación similar, por lo que se sentía sumamente apenado: "Les quiero pedir una disculpa, nunca en mi vida o en mi carrera me había pasado esto, por eso es que estoy dando esta explicación", dijo.

Asimismo, destacó que su condición derivó de una fuerte gripe, la cual se complicó por los cambios de temperatura a los que se ha visto expuesto durante sus shows: "Venía con una gripa muy fuerte, jamás en mi vida me había afectado cantar con gripa, pero el fin de semana pasado estuvimos en Chihuahua, donde está haciendo muchísimo calor, y los cambios de temperatura me afectaron. Me dio una laringitis y como podrán ver no tengo voz", agregó.

Fernández también explicó que ya está en tratamiento médico y que, parte de éste, además de infiltraciones, también se basa en el reposo de su voz: "Tuve que hablarle a un doctor porque me dolía muchísimo la garganta y efectivamente traía una infección muy fuerte y lamentablemente tuvimos que posponer el concierto. El doctor me dijo que tuviera reposo por cinco días. Vamos a ver si para el lunes (20 de mayo) o martes (21 de mayo) estamos mejor".









Pese a su situación, el cantante adelantó que trabajará con su equipo para poder reponer esta fecha, pero hasta ahora no hay nada confirmado.

"Vamos a ver si podemos posponerlo. Les quiero muchísimo a toda la gente de Hermosillo y mil disculpas... ojalá para el lunes ya podamos estar mucho mejor para poder cumplir con el compromiso", finalizó.

Las reacciones, por parte de sus fans, no tardaron en aparecer y aunque muchos de ellos le expresaron sus preocupación, hubo quienes se mostraron molestos por los inconvenientes.

"Moví cielo, mar y tierra, pero perdonado", "Recupérate pronto", "Y quién me reembolsa la gasolina, el hospedaje, la comida y el día de trabajo. Hasta el momento nadie se está haciendo responsable", "Esa vocecita de enfermito me parte el alma", "La salud es lo primero", "Cuídate mucho mi Alex. Las enfermedades respiratorias en estos tiempos se complican", son solo algunos de los comentarios que se pueden leer.

Lee también Alejandro Fernández anuncia nueva fecha en la Plaza de Toros México