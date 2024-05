Fans confrontan a Lucero Mijares y Mía Rubín

Desde que comenzó “Juego de voces” el mes pasado, en las redes sociales se han empeñado en enemistar a Lucero Mijares y Mía Rubín, a pesar de que ellas mismas han demostrado, tanto en la transmisión del show como en sus publicaciones e historias de Instagram, que se llevan muy bien, pero la gente no quita el dedo del reglón y cuando en la cuenta oficial del programa publicaron el video donde ambas interpretan el tema “Como la flor”, de inmediato comenzaron los comentarios sobre que la protagonista del musical “The Wiz” (El mago) es vocalmente era superior a la hija de Erik Rubín, pero también destacaron que el carisma de la niña Mijares eclipsa a “su comadre”, como ella la llama, alimentando más el tema de la rivalidad entre ellas. Ellas ignoran, se divierten y hasta graban juntas.

Lee también Sin Bandera conecta hasta en las estéticas caninas

Decepción entre la comunidad cinematográfica por dictamen de RTC

Desencanto y enojo en la comunidad fílmica nacional, luego de que la comisión de RTC en el Senado dictaminara un acuerdo para que el gobierno federal esté obligado a apoyar al cine nacional. La cosa es que dicho dictamen, dicen, no cumple con lo ordenado por la Suprema Corte en abril pasado, de no dar menos apoyos que lo otorgados hasta 2020, y tampoco restituye al Fidecine, en lugar del actual Focine, que no se encuentra en la ley. Por si fuera poco, los senadores de mayoría morenista no lograron subirlo al pleno, pues se acabó el periodo ordinario, por lo que ahora quedará en manos de los nuevos integrantes, que se definirán en junio y entrarán en funciones meses después para darle seguimiento a todo esto, si es que su agenda se los permite.

Danilo Carrera deja atrás exparejas, México y preguntas incómodas.

Danilo Carrera le da un giro de 180 grados a su vida personal y a su carrera, pues luego de haber concluido la segunda vuelta de su noviazgo con Michelle Renaud y de haber protagonizado telenovela en Televisa, regresó a Miami donde disfruta su nueva relación sentimental con Isabella Fernández y empezará a grabar su nuevo melodrama, “Sed de venganza”, ahora para la cadena Telemundo, al lado de Isabella Castillo, quien por cierto es exesposa de la nueva pareja de Michelle Renaud. Si bien el actor ecuatoriano se limita a responder que le desea lo mejor a su ex, dicen cercanos que no dejan de incomodarle las preguntas sobre sus relaciones pasadas, de ahí que este cambio de vida alejado de México le esté cayendo de maravilla.

El ecuatoriano llegó a trabajar en México en telenovelas en 2015. Foto: Instagram





Lee también Negocian visita de Will Smith a México