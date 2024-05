Negocian visita de Will Smith a México

Sony Pictures negocia la visita a México de Will Smith, quien está volviendo a la vida pública luego de haberle propinado una bofetada a Chris Rock en la ceremonia del Oscar de 2022 y haber sido sancionado; la distribuidora busca que el actor presente la nueva película “Bad Boys: Ride or die”. Dicen que él está más que puesto para regresar (el año pasado estuvo como invitado de Fundación Telmex) porque tuvo una buena acogida de la audiencia mexicana, pero la que nada más no coindice en fechas es Vanessa Hudgens (High School Musical), porque está grabando canciones.

Eli Roth se declara fan del cine mexicano y de Derbez

Eli Roth, el director de la nueva película “Borderlands” y quien además ha actuado con directores como Quentin Tarantino, confesó su pasión por el cine mexicano, en particular de Eugenio Derbez, con quien le gustaría colaborar. “Me encanta ‘La residencia’, ‘La noche del gato’, Eugenio Derbez… He tratado cuatro veces de que Derbez se incluya a un proyecto conmigo pero hasta el momento no ha tenido la oportunidad por el tiempo, es una persona muy divertida, un gran ser humano, y tremendamente dramático, ojalá la próxima vez sea posible hacer algo juntos”, dice.

Foto: Vía Instagram de Eli Roth.

Clara Brugada pospone reunión con cineastas

Que siempre, por ahora, no. Clara Brugada, la abanderada de Morena para jefa de gobierno de la Ciudad de México, pospuso su reunión con la comunidad cinematográfica que estaba pactada para el próximo miércoles. La intención era que la exalcaldesa de Iztapalapa escuchara la manera en que podría incentivarse aún más al audiovisual en la capital. Pronto, dicen, habrá nueva fecha. La que sigue sin moverse es la de Santiago Taboada, candidato por parte del PAN, PRI y PRD, para mediados de este mes.

Clara Brugada reconoció y felicitó a las y los trabajadores de la Ciudad de México Foto: Frida Sánchez/ EL UNIVERSAL