Lucero Mijares 2023, el año de su estrella

Este 2023 fue para Lucero Mijares un año de muchos cambios, porque no sólo llegó a la mayoría de edad, también al fin debutó en el teatro como ella deseaba, experiencia que, asegura, le cambió la vida, es por eso que siente que ya no es la misma mujer que hace 12 meses.

“La Lucero de fin de año es una niña muy agradecida con Dios y con la vida, por darme la oportunidad de hacer El Mago, que a principios de 2023 ni idea de que sucedería; me ha dado muchas lecciones el escenario, desde cómo resolver porque me rompí un pie o porque se me salió un gallo, esto antes para mí era un drama pero he aprendido a lidiar con eso, porque hay que vivir el ahora”.

Así las cosas, Lucero ha decidido despedir este 2023 dando las gracias por lo recibido, y con un deseo para ella y sus seres queridos para 2024: salud y trabajo.

También comparte que esta vez no habrá viaje familiar, pero sí celebrará en su hogar. “Voy a recibir el año con mi familia en la Ciudad de México, porque afortunadamente en estas fechas hay trabajo y aunque es desgastante, es muy padre poder estar con la gente de teatro que se ha vuelto una familia para mí. Año Nuevo lo recibiré en casita con mis perros ”.

Para Lucero hablar de 2023 es hablar de El Mago (The Wiz), porque fue su entrada al teatro musical por la puerta grande, por lo cual se dice muy agradecida con el productor Juan Torres, quien le dio esta gran oportunidad y sobre todo que cumplió su sueño. “Esta fue una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida (adulta), es algo que he podido transmitir pero la sensación que tengo es inexplicable, fue un reto increíble, no pensé que mis papás me fueran a dejar, porque al ser apenas mayor de edad se necesita autorización”.

Hija de los cantantes Lucero y Manuel Mijares, considera que una manera de responder a esa confianza fue demostrar su compromiso al salir a escena la noche de estreno con la pierna rota, momento en el que contó con el apoyo del productor y toda la compañía, porque si ellos no hubieran confiado en su decisión, esa función no se hubiera realizado. “Me dieron la confianza y el respeto, eso lo agradezco de corazón”, expresa.

Muchas veces sus papás han manifestado el orgullo que sienten por ver a su hija crecer en el escenario, pero Lucero asegura que también su hermano José Manuel ha estado a su lado como su mejor porra. “Le quiero agradecer porque a pesar de que a veces hay algunas peleas nos queremos muchísimo, yo lo admiro y creo que él a mí; tenemos una familia muy unida, a veces hay celos pero no de la manera que piensan, mi hermano ha sido increíble”.

Si bien la temporada de El Mago se extiende hasta el 7 de enero, Lucero se prepara para decirle adiós a este montaje, algo que no está siendo sencillo para ella. “Sé que voy a llorar mucho porque fue mi primer acercamiento al teatro y me tiene muy enamorada. Aunque vivo el hoy, pienso que después de El Mago podría venir un disco o hacer shows, obviamente me gustaría hacer otra obra”.

La hija menor de Manuel Mijares sabe que esto es sólo el inicio de su carrera, ya sea en las tablas o como cantante, pero que tendrá que luchar por sus siguientes proyectos, por lo que no tiene problemas con audicionar o tocar puertas. “No todo cae del cielo”.

