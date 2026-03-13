El cantautor catalán Joan Manuel Serrat dijo que el individualismo "nos está conduciendo al abismo" y reivindicó el conocimiento como medio para enfrentar "la desinformación y la ignorancia", tras recibir el viernes un homenaje por parte de una universidad argentina.

"De uno en uno, somos absolutamente vencibles", dijo el autor de "Mediterráneo" tras recibir el título de doctor honoris causa de la Universidad Nacional de Cuyo, en Mendoza (oeste).

También llamó a transmitirle ese mensaje a las nuevas generaciones, a quienes "les están bombardeando a diario con este feroz individualismo del sálvese quien pueda".

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Luego de recibir el reconocimiento con una amplia sonrisa y en un discurso ante un auditorio colmado, el músico de 82 años reivindicó la educación gratuita y llamó a "fomentar el conocimiento" frente a "la desinformación y la ignorancia que nos rodea".

"Siempre hay que tomar partido, tomar partido hasta mancharse", dijo el cantautor, y añadió: "Desconfíen de aquellos que se manifiestan apolíticos, son políticos terroríficos".

El autor de temas como "Cantares" y "Aquellas pequeñas cosas", que publicó unos 40 discos a lo largo de su carrera, dijo que sus canciones "son vehículos" para comunicarse con los demás.

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Nacido el 27 de diciembre de 1943 en Poble Sec, en el seno de una familia obrera, Serrat inició su carrera musical en 1964 y fue pionero de la Nova Cançó, movimiento que surgió durante la dictadura de Francisco Franco en defensa de la lengua catalana.

Serrat llamo a los artistas a "no darle la espalda a la realidad" y afirmó que creía en "la tolerancia, en la democracia y en el respeto al derecho ajeno".

"La historia, que tiene la costumbre de repetirse, nos enseña que en situaciones de crisis graves las tendencias a una regresión democrática vuelven", dijo el artista, y concluyó con el deseo de "que las injusticias cotidianas que nos toca vivir no se conviertan nunca en una normalidad capaz de volvernos el corazón de piedra".

Desde Mendoza, una región conocida por su producción de vinos, el músico se comprometió a dedicarles una canción en un próximo trabajo discográfico, aunque aclaró que no podía asegurar "dónde, cómo o cuándo puede ocurrir".

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