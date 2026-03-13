El cantautor canadiense Mac DeMarco, ícono del indie pop, vuelve a México con su gira “Road to Hipnosis: Dreaming”, en la que los seguidores podrán disfrutar su álbum Guitar, cuyo lanzamiento está previsto para el 22 de agosto.

Además, DeMarco celebrará los 20 años de Indie Rocks! Magazine, y su concierto servirá como inicio de la serie “Dreaming”, un conjunto de eventos que culminarán con el festival de psicodelia más importante del país, organizado por Rocks.

Fecha y lugar en CDMX

Mac DeMarco se presentará el 6 de noviembre en el Estadio Fray Nano, ubicado en Fernando Iglesias Calderón S/N, Colonia Jardín Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza, CDMX. El estadio es principalmente de béisbol.

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Cómo llegar al estadio:

Metro: estación Mixiuhca (Línea 9, café). Camina hacia el norte por Fernando Iglesias Calderón aproximadamente 5 minutos; el estadio estará a tu derecha, cerca de la esquina con la calle Morelos.

estación Mixiuhca (Línea 9, café). Camina hacia el norte por Fernando Iglesias Calderón aproximadamente 5 minutos; el estadio estará a tu derecha, cerca de la esquina con la calle Morelos. Metrobús: estación Mixiuhca (Línea 2, morado). Camina unos 10 minutos; primero por el Eje 3 Sur (Añil) y luego por Fernando Iglesias Calderón hasta llegar al estadio.

Boletos y precios

Los boletos están disponibles desde este 13 de marzo a través de Fever y en la taquilla de la Tienda Foro Indie Rocks (Zacatecas 43, Roma Norte; miércoles a domingo, 16:00–21:00).

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Precios en el Estadio Fray Nano:

General: $950 MXN

VIP: $1,800 MXN

Otras fechas de la gira en México

Mac DeMarco también visitará otras ciudades de la república mexicana:

Ensenada: Centro Cultural Rivier – 22 de noviembre

Centro Cultural Rivier – 22 de noviembre Tijuana: Antiguo Cine Bujazán – 20 de noviembre

Antiguo Cine Bujazán – 20 de noviembre Los Cabos: El Ganzo – 14 de noviembre

El Ganzo – 14 de noviembre Monterrey: Showcenter Complex – 12 de noviembre

Showcenter Complex – 12 de noviembre Guadalajara: C4 Concert House – 8 de noviembre

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