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El cantautor canadiense Mac DeMarco, ícono del indie pop, vuelve a México con su gira “Road to Hipnosis: Dreaming”, en la que los seguidores podrán disfrutar su álbum Guitar, cuyo lanzamiento está previsto para el 22 de agosto.
Además, DeMarco celebrará los 20 años de Indie Rocks! Magazine, y su concierto servirá como inicio de la serie “Dreaming”, un conjunto de eventos que culminarán con el festival de psicodelia más importante del país, organizado por Rocks.
Fecha y lugar en CDMX
Mac DeMarco se presentará el 6 de noviembre en el Estadio Fray Nano, ubicado en Fernando Iglesias Calderón S/N, Colonia Jardín Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza, CDMX. El estadio es principalmente de béisbol.
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Cómo llegar al estadio:
- Metro: estación Mixiuhca (Línea 9, café). Camina hacia el norte por Fernando Iglesias Calderón aproximadamente 5 minutos; el estadio estará a tu derecha, cerca de la esquina con la calle Morelos.
- Metrobús: estación Mixiuhca (Línea 2, morado). Camina unos 10 minutos; primero por el Eje 3 Sur (Añil) y luego por Fernando Iglesias Calderón hasta llegar al estadio.
Boletos y precios
Los boletos están disponibles desde este 13 de marzo a través de Fever y en la taquilla de la Tienda Foro Indie Rocks (Zacatecas 43, Roma Norte; miércoles a domingo, 16:00–21:00).
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Precios en el Estadio Fray Nano:
- General: $950 MXN
- VIP: $1,800 MXN
Otras fechas de la gira en México
Mac DeMarco también visitará otras ciudades de la república mexicana:
- Ensenada: Centro Cultural Rivier – 22 de noviembre
- Tijuana: Antiguo Cine Bujazán – 20 de noviembre
- Los Cabos: El Ganzo – 14 de noviembre
- Monterrey: Showcenter Complex – 12 de noviembre
- Guadalajara: C4 Concert House – 8 de noviembre
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