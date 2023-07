La pregunta sobre Erik Rubín que provocó el llanto de Andrea Legarreta

Andrea Legarreta derrama amor por Erik Rubín, la pareja, con más de 20 años de matrimonio, anunció en enero que desde meses atrás estaban separados, pero que la unión seguiría por el bien de sus dos hijas Mía y Nina, además de que tienen varios negocios y proyectos en común, como la puesta en escena "Vaselina".

La conductora de "Hoy", que acaba de cumplir 52 años, recibió un amoroso mensaje de su aún esposo, el cual levantó sospechas de un eminente regreso, situación que ambos han mencionado como posibilidad, pues han dicho que se siguen amando, y por recomendación de su terapeuta debían separarse para analizar si entre ellos se puede dar aún una nueva oportunidad.

"Qué afortunado soy de tenerte en mi vida. Y hoy y siempre, toda le gente que tenemos la misma fortuna, celebramos la tuya en grande hermosa. Mereces lo que sueñas. Te amo. Feliz cumpleaños", se lee en la felicitación de Erik que tuvo respuesta de Andrea: "Hoy me preguntaron cuál sería mi deseo de cumpleaños… lo único que tengo es agradecimiento, gracias por lo vivido y compartido, gracias por lo construido y el amor que nos ha sostenido en todos los momentos y etapas. También te amo. A seguir compartiendo vida", escribió.

Andrea Legarreta cumple 52 años.

Andrea Legarreta llora por Erik Rubín

Andrea Legarreta y Erik Rubín no han hablado de divorcio, el cantante ha dicho en reiteradas ocasiones que por el momento no está interesado en conocer a alguien más, pues en términos amorosos, la que le interesa es su aún esposa Andrea, algo parecido dijo en entrevista con "Ventaneando" la conductora, pues confesó que ni ganas para iniciar algo nuevo en cuando a relaciones sentimentales.

Y es que, cuando un reportero le preguntó si estaba abierta al amor, a darse una nueva oportunidad con una persona, los ojos de Andrea se llenaron de lágrimas, y aunque en un principio lo tomó con humor, confesó que esa pregunta la conmovió. "No tengo espacio, no se me antoja; hoy por hoy no me imagino con nadie más en mi vida", precisó entre lágrimas y risas.

Legarreta dijo que no sabe qué fibras tocó esa pregunta, pero aseguró que no se imagina ni quiere estar con alguien más, pues Erik es el amor de su vida: "Hemos sido una pareja muy bonita; ni lo pienso, ni me detengo, ni ganas, ni la cosquilla, nada; Erik es el amor de mi vida, es real, absoluto", finalizó.