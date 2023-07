Andrea Legarreta voltea hacia atrás y no puede creer que haya pasado tanto tiempo: 25 años en el programa matutino Hoy. Casi la mitad de su vida, con momentos entrañables, tropiezos y hasta situaciones que le han provocado miedo.

“Para mí fue un sueño, recuerdo que veía los programas de revista en la mañana y me imaginaba estar algún día en alguno de ellos y haber nacido como titular en Hoy para mí fue un regalo”, dice en entrevista.

“He pasado por tantas cosas, he tratado de aprender de los errores, de crecer, de mejorar, he vivido muchas historias de amistad, de cariño, con compañeros con los que incluso ya no compartimos pantalla y sin embargo siguen en mi vida”.

Su historia personal ha estado entrelazada con el show que actualmente produce Andrea Rodríguez. Hoy es difícil no relacionarlo con situaciones inolvidables como el convertirse en mamá, presentar a sus hijas o hacer de su camerino una guardería.

“Desde mi noviazgo con Erik (Rubín), la pedida de matrimonio, la pérdida de nuestro primer bebé, después la llegada de nuestras hijas... La gente también ha vivido muchas cosas mías personales; siento que está dentro de mi ADN”, comparte.

Andrea Legarreta vive el Hoy y da gracias al pasado

En las buenas y en las malas

Además de desvelar su vida, la actriz ha tenido que superar las fuertes críticas del público que pasan el límite del respeto.

“Te vas haciendo de piel gruesa. No merecemos (ataques) por pertenecer al ambiente artístico, la gente ahora libremente tiene a la distancia de algún teclado la manera de atacarte, de agredirte, insultarte, sin embargo, ya depende de cómo lo tomes tú. A veces te agarran un poco más débil o frágil, pero con los años vas entendiendo que es mejor ponerle atención a quienes verdaderamente nos importan”, asegura Legarreta.

En 2016, por ejemplo, recibió una avalancha de críticas negativas porque supuestamente había dicho que el incremento del dólar frente al peso no afectaría en la economía de los mexicanos, algo que ella negó.

“Si las personas ven la entrevista yo nunca dije que el dólar no afecta la economía; hay mentiras que se dicen tanto que la gente las convierte en verdad y, aunque lo hubiera dicho yo, creo que llegó a alcances muy injustos y dolorosos que me hicieron mucho daño, hasta amenazas de muerte (hubo) para mí y mi familia”, lamenta.

“Tenía mucho miedo, tenía mucha tristeza de que de alguna manera, sin ser mi intención, había personas agrediendo e insultando a mis niñas, deseándoles la muerte, fue muy fuerte, injusto y doloroso, pero ahora con el tiempo me ayudó a entender que la gente da lo que tiene para dar y que si nosotros no recibimos lo que ellos nos quieren dar, por muy bueno o muy malo que sea, entonces no nos hace el daño que pretenden hacerte”.

Con cautela

Gracias a esto es que Legarreta se ha transformado, así como el programa matutino no es el mismo que cuando inició, el 3 de agosto de 1998.

“Me enfrié un poquito, era mucho más abierta antes y más cálida. Es triste, pero me hizo pintar una raya, ya no me abro tan fácil. Me dolió mucho”.

Legarreta no sabe si estará siempre en este matutino ,“he vivido casi toda mi vida en Televisa”, comenta, aunque admite que tiene un horario que le ayuda mucho para equilibrar su vida y ser una madre presente.

“Si no sucediera sé que tengo muchas más posibilidades que he sembrado bonito, que he aprendido en diferentes áreas y que soy capaz de hacer muchas otras cosas si no estoy aquí”.

¿Qué le falta por hacer? Tiene una lista de lugares por conocer, quiere ser abuela y producir tv o teatro. Pero eso sí, asegura que no se arrepiente de nada:

“Te puedes arrepentir de haber sido amable o cariñosa, abrir tu corazón a personas que no lo merecían, sin embargo, eso ya no queda en uno. Al final todo lo que hemos sido o hecho nos trae hasta donde estamos y hoy me siento bien en donde estoy”.

Una vida en la pantalla

01 A los 16 años ingresa al grupo musical Fresas con crema y comienza su carrera como conductora en el programa Música futura.

02 Ha participado en cine actuando en películas como Ladrones de tumbas y La segunda noche; también ha hecho doblaje en cintas animadas.

03 Telenovelas: Por ella soy Eva y Qué pobres tan ricos, entre otras.

Compartió conducción con Martha Carrillo (2001). Foto: Eva Edith Spindola. Televisa

Han renovado conductores y productores (2012). Foto: Archivo EL UNIVERSAL







