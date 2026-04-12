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Todos los días en los medios de comunicación y en las redes sociales aparecen noticias sobre mujeres viviendo violencia de género en cualquier nivel, algo que para la española Nerea Barros es un triste reflejo de cómo está la sociedad actual en todo el mundo.

A esto, se suma el hecho de que en la mayoría de esos casos, las víctimas no logran obtener justicia o mínimo ser escuchadas.

“Es muy triste que las mujeres estemos tan solas, da igual en qué país estés, siempre hay un grado de injusticia para la mujer tremendo, por eso creo que este tipo de cosas se deben de mostrar y empezar a cambiar socialmente”, señala Nerea.

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Por eso ve inevitable que esta realidad se vea reflejada en la ficción, como en la trilogía que ella protagoniza de La novia gitana (La novia gitana y La red púrpura), que hoy estrena La Nena, su tercera y última parte en Atresplayer.

La serie aborda temas como el feminicidio, la trata de personas y la desaparición forzada.

“Juega con lo más oscuro del ser humano, pero también con lo más bonito, entonces al espectador lo toca en lugares difíciles, ése es el objetivo”, indica la actriz.

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Bajo su rol de Elena Blanco, Barros interpreta a una inspectora de homicidios de la BAC (Brigada de Análisis de Casos) que tiene que salir de su retiro para apoyar a su colega Francisca “Chesca” Olmo (Lucía Martín Abello), quien estuvo desaparecida y no recuerda qué le sucedió, pero tiene claras señales de tortura en su cuerpo, por lo que deben encontrar a los culpables.

“Cuando estás buscando justicia en cosas tan atroces muchas veces te pierdes, es decir, ¿cómo haces justicia sin meterte en el infierno y ser uno de ellos? Elena ha llevado a los demás al purgatorio, por lo que ahora le toca limpiar sus pecados”, destaca.

Para Nerea, el trabajo del director Paco Cabezas, quien puso toda su experiencia adquirida en EU con producciones como Merlina (2025) o The Umbrella Academy (2022), fue fundamental para esta trilogía española; que resulta inquietante por el paralelismo que tiene con la realidad.

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“Los tres libros hacen que el argumento tenga coherencia, pues la base ya estaba. También los guionistas han hecho un trabajo espectacular, hablan de cosas que sabemos que están ahí, como la Deep Web; entonces cuando te enfrentas a esos lugares te duelen. La Nena habla de cosas que hay que poner sobre la mesa y que como sociedad tenemos que aprender a discernir”.

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