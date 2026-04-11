La cantante y compositora estadounidense Laura Pergolizzi, conocida artísticamente como LP, compartió un vistazo de su paso por la Ciudad de México, donde se dejó ver cercana a la cultura local.

A través de su cuenta de Instagram y Facebook, la artista publicó una serie de imágenes en las que aparece disfrutando de una divertida sesión con mariachis en plena calle; incluso, vestida de blanco, simula integrarse al conjunto musical. También compartió una postal de una mesa con bebidas típicas, acompañada del mensaje: “No mames México”.

Foto: Instagram LP.

Veladas en restaurantes, una partida de lotería y paseos frente a fachadas coloridas también formaron parte de la experiencia. Además, la intérprete tuvo algunas interacciones con personal del Hotel Geneve, junto a Paseo de la Reforma.

Lee también: Eiza González habla de su salud: las tres enfermedades que padece y cómo las maneja

Las publicaciones generaron la reacción de los fans, quienes bromearon en redes sociales con comentarios como: “No mames, Laura, de menos avisa” y “Te amamos, pero por fa para la próxima avisa que estarás en México”. Otros aseguraron haberla visto de forma casual en distintos puntos de la ciudad.

Foto: Instagram LP.

LP también vive la música mexicana

La intérprete de “Lost on You” ya había generado conversación en redes tras difundirse un video en el que aparece en un restaurante de la colonia Roma Norte, rodeada de un grupo que interpreta “Bésame mucho”, uno de los clásicos más emblemáticos de la música mexicana. En el clip, la cantante sonríe y disfruta del momento.

“Bésame México City”, escribió emocionada en otra publicación.

Hasta el momento, no hay información oficial sobre el motivo de su visita a la Ciudad de México. LP se ha presentado al menos en cinco ocasiones en México, con conciertos en la capital, Monterrey y Guadalajara.

Lee también: Director del video "Un vals", de Nodal, admite que fue él, y no el cantante, quien eligió a la modelo parecida a Cazzu