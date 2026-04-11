Frankie Muñiz protagonizó un choque durante su primer carrera en la NASCAR tras el estreno de “Malcolm el de en medio: La vida sigue siendo injusta”, serie que además, lo acompañó durante la Craftsman Truck Series.

Horas antes el actor que se retiró de las cámaras en 2008 para seguir su sueño de ser piloto compartió un video en sus redes sociales en el que apreciaba como su camioneta estaba completamente pintada con la imagen oficial del revival de uno de sus proyectos más exitosos.

El accidente se dio en una de las curvas del Bristol Motor Speedway cuando Frankie estaba en el exterior de la pista (junto al muro de contención) y Tyler Reif al centro de la misma, en un movimiento rápido ambos terminaron colisionando.

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La camioneta de Muñiz parece haberse llevado la peor parte, terminando en sentido contrario, con la carrocería y por ende la imagen de “Malcolm el de en medio: La vida sigue siendo injusta” completamente abollada.

"La verdad es que pensé que estábamos rindiendo bastante bien, me sentía bastante rápido. Estábamos en la posición de ‘lucky dog’, así que solo intentaba hacer buenos tiempos por vuelta. Creo que quedaban como 10 vueltas para terminar la etapa”, dijo el actor tras la carrera.

Frankie Muniz y Reif no sufrieron lesiones pese a lo aparatoso que parecía el choque, aunque según lo declarado por quién ha vuelto a la actuación su compañero de pista no estaba contento tras lo sucedido.

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"Estaba gritando allí dentro, diciéndome que era un rezagado, como si no debiera estar compitiendo. Estoy luchando, pertenezco a esa pista tanto como él, tanto como los líderes y no voy a ceder”, señaló.

¿Dónde ver "Malcolm el de enmedio: La vida sigue siendo injusta"?

“Malcolm el de en medio: La vida sigue siendo injusta” se puede ver en exclusiva por Disney Plus y aunque en redes sociales se comenta que se transmitirá en Azteca 7, la realidad es que el canal no tendrá el revival, pero la versión original sí volverá a su programación en los siguientes días.

Por ahora aquellos que quieran saber cómo cambiaron los miembros de la familia Wilkerson y sus amigos tendrán que pagar la subscripción a la plataforma de streaming digital que actualmente tiene un costo de entre 159 y 339 pesos dependiendo el plan que elijan.