Tuvieron que pasar casi 20 años para que Hal, Lois, Reese, Malcolm y Francis, la familia disfuncional más querida de la televisión volviera a reunirse.

El reencuentro ocurrió la tarde de este martes en Nueva York, durante la premiere de “Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair”, la nueva temporada de la serie que marcó a más de una generación.

A la cita llegaron Bryan Cranston, Jane Kaczmarek, Frankie Muniz, Justin Berfield y Christopher Masterson, parte del elenco original y quienes posaron juntos durante la alfombra azul.

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Cranston protagonizó uno de los momentos más divertidos del evento, pues apareció con un cartel que llevaba su nombre, dejando claro que, el paso del tiempo ha cambiado un poco su imagen y ya no luce a como los fans del programa lo recuerdan.

Incluso, afirmó que estos cambios se reflejarán en su personaje: “Todo va más despacio y hace ruidos al caminar. He notado que corro diferente. Lo observo y pienso: ‘Vaya, no me había dado cuenta de que ahora corro así. Sí, las cosas han cambiado’”, dijo en entrevista con "Variety".

Además, estuvieron presentes en el evento la actriz Emy Coligado (Piama); así como los nuevos integrantes del reparto: Keeley Karsten(Leah, la hija de Malcolm),Vaughan Murrae (Kelly, la hermana menor de Malcolm), Kiana Madeira(Tristan, la novia de Malcolm) y Caleb Ellsworth-Clark, quien se une como Dewey, reemplazando a Erik Per Sullivan, quien interpretaba al adorable hermano menor.

La nueva temporada estará disponible en streaming a partir de este próximo 10 de abril y retomará la vida de Malcolm, quien tras mantenerse alejado de su familia y de su hija durante más de una década, se ve obligado a reunirse con ellos cuando Hal y Lois exigen su presencia en la fiesta de su 40 aniversario.

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