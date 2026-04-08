El gran ausente en la premiere de "Malcolm el de en medio" ("Malcolm in the Middle: Life Still Unfair"), el regreso de la popular serie de principios de siglo a la pequeña pantalla, fue Erik Per Sullivan, el actor que originalmente le dio vida a Dewey, aunque no estuvo del todo ausente, ya que Bryan Cranston, quien le la vida a Hal, lo mencionó.

Frankie Muniz encabezó este histórico momento en el que se reencontó con su familia televisiva para presentar lo que será el regreso de la historia que marcó a una generación y que se estrenará el 10 de abril en la plataforma Hulu.

Desde hace meses se supo que Erik Per Sullivan no volvería a interpretar el papel de Dewey en los nuevos episodios de "Malcolm in the Middle" y que su lugar lo tomaría el actor Caleb Ellsworth-Clark quien le daría vida al menor de los hermanos de la familia disfuncional en la afamada serie.

En aquel momento no se dieron a conocer los detalles de su ausencia en los cuatro capítulos que está produciendo Disney Branded Televisión, solo que informó que los actores Christopher Masterson, daría vida a Francis, y Justin Berfield, que interpretaba a Reese en la serie de principios de milenio, repetiría su personaje.

¿Por qué Erik Per Sullivan no será Dewey en "Malcolm el de en medio"?

Bryan Cranston tuvo una plática larga con el exactor Erik Per Sullivan, quien le dio vida a Dewey, su hijo menor dentro de la historia, y fue en esa charla en la que se sinceró sobre su negativa regresar al proyecto que le dio fama mundial.

Cranston, de 70 años, quien lució un traje colo café y una corbata colo rosa en la premiere de "Malcolm in the Middle: Life Still Unfair", compartió con "Variety" que los intereses actuales de de Sullivan no tienen que ver en nada con la actuación, estos están enfocados en el mundo academia, ese es el mundo que lo tiene fascinado.

“No fue como, ‘No puedo’. Fue más bien como, ‘Soy diferente. Ya no soy el actor infantil que era. Soy un adulto. Me interesa la academia y estoy estudiando y amo ese mundo. Y es como, ‘Sí, bien’”, explicó Bryan.

Según la sinopsis de esta nueva entrega, Malcolm y su hija se verán envueltos en el caos familiar cuando Hal (Cranston) y Lois (Kaczmarek) le "exijan su presencia para la fiesta de su 40 aniversario de bodas".

"Malcolm el de en medio" se transmitió en Fox de 2000 a 2006 y duró siete temporadas. La serie seguía la vida de una familia disfuncional de clase media que lidiaba con la cotidianidad y la presencia de un hijo brillante.

A lo largo de su historia, la serie ganó siete premios Emmy y obtuvo siete nominaciones a los Globos de Oro.

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