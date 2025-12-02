Bien dicen que la realidad supera a la ficción y, en el caso del largometraje “La reserva”, que llegará a cines el próximo día 18, la grabación de una amenaza telefónica real fue incluida en la historia y que el público oirá en la pantalla grande.

La cinta es la gran ganadora del Festival Internacional de Cine de Morelia, donde obtuvo Película, Dirección (Pablo Pérez Lombardini) y Actriz (la natural Carolina Guzmán); recién fue galardonada con una Mención Especial en el certamen de Qatar.

“La reserva” sigue a una guardabosques que al darse cuenta de talamontes ilegales, decide pedir ayuda a varias personas que le dan la espalda, al tiempo que recibe amenazas de muerte. El filme fue presentado oficialmente esta tarde.

Lee también Mariana Treviño vuelve a sufrir por amor en el cine nacional

El guion fue confeccionado con base en relatos reales de defensores de territorio y la naturaleza, golpeados por el crimen organizado y la falta de apoyo de autoridades.

Justo para una secuencia, se echó mano de una llamada real que recibió una víctima, en la que se le pide deje lo que está haciendo para poder seguir viviendo.

Lee también Bu y la felicitación a su padre, Alfonso

Cuarón, por su cumpleaños: "gracias por ser mi fan"

La actriz, en la escena, sólo va reaccionando a lo que un delincuente real envió a una persona.

“La llamada la encontré en un artículo periodístico, en el que un periodista denuncia la extorsión y que lo obligó a salir de Chiapas; preguntamos si la podíamos usar y sí”, cuenta Pérez Lombardini.

“México es uno de los países con más violencia para quienes defienden un territorio, a la naturaleza, ahí están los datos; en el proceso entrevistamos a varias personas y vimos cómo todas las cosas que nos dijeron, estuvieran en el guion”, añade.

La película se rodó en locaciones de Chiapas, en su mayoría con actores naturales que el realizador fue encontrando en las comunidades.

La protagonista es realmente bióloga y defensora de la naturaleza en Chiapas.

“He sido guardabosque, siendo bióloga he llevado proyectos a lugares rurales donde hay conflictos”, apunta Carolina.

“La reserva” tuvo su origen en la idea de Pérez Lombardini de hacer una tragedia.

“(Los defensores) Son personas que aún comprendiendo que su vida está amenazada, deciden seguir”, subraya.

Luego de su lanzamiento en salas, se espera que para mediados del próximo año inicie una gira gratuita por reservas naturales.