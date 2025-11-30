Más Información

"La poesía es la historia del alma": entrevista con Marco Antonio Campos

"La poesía es la historia del alma": entrevista con Marco Antonio Campos

Perdidos en Hamartia: retrospectiva de los primeros poemas de Luis Jorge Boone

Perdidos en Hamartia: retrospectiva de los primeros poemas de Luis Jorge Boone

Mis teorías conspirativas: adelanto de Horacio Castellanos Moya

Mis teorías conspirativas: adelanto de Horacio Castellanos Moya

La oveja negra: un cuento de Javier Bustillos Zamorano

La oveja negra: un cuento de Javier Bustillos Zamorano

Cheque en blanco, tequila blanco

Cheque en blanco, tequila blanco

Polémicas de Miss Universo: México en las Naciones Unidas del glamour

Polémicas de Miss Universo: México en las Naciones Unidas del glamour

Las fue una prisión ubicada frente a la costa nayarita, a la cual fueron enviados los considerados personajes más peligrosos de México, así como , quienes no podían escapar por estar rodeados de un mar infestado por tiburones.

Operó desde 1905, cuando gobernaba Porfirio Díaz, hasta 2019, con Andrés Manuel López Obrador, cuando se decidió convertirlas en un destino ecoturístico, lejos de los 45 mil reos que llegó a registrar durante toda su historia.

Ahora han quedado registradas en un documental dirigido por Emiliano Ruprah de Fina, conocido por el filme El guardián de las monarcas, que escudriña en el asesinato, aún sin explicación y sin detenidos, de Homero Gómez Fernández, quien fuera defensor de las mariposas con santuario en Michoacán.

Lee también

El realizador acaba de terminar Del infierno al paraíso, largo en el que mostrará casos de gente que estuvo privada de su libertad en las Ilsas Marías.

También se enfocará en aquellos que dirigieron la prisión.

“Fue una de las prisiones más importantes en la historia de México y la vemos a través de varios personajes que estuvieron en ella, como alguien que estuvo ahí 25 años después de un asalto; personas que fueron víctimas de la guerra contra las drogas y quienes pasaron más de 20 años hasta que el lugar se hizo reserva natural.

“Hay también voces de exdirectores de la prisión que no quisieron salir a cuadro”, detalla Emiliano.

Emiliano Ruprah. Foto: Instagram
Emiliano Ruprah. Foto: Instagram

Lee también

Las lslas Marías están ubicadas a más de 100 kilómetros de San Blas y Mazatlán. Las personas que eran enviadas a purgar su condena eran divididos en dos grupos: los de alta peligrosidad eran recluidos en parejas por celda, la cual sólo tenía literas, dos bancos y baño.

Los menos riesgosos o quienes esperaban sentencia, no estaban en celdas, sino al aire libre y casas, pues las autoridades sabían que no podían escapar. También había mujeres, aunque en número menor.

Las personas privadas de su libertad podían convivir con sus familias, quienes podían quedarse ahí por meses. Cuando cerró como prisión, se informó que había siete familias, con 10 niños en total.

En 1951 Pedro Infante estuvo ahí para filmar una película con el título del lugar, bajo la dirección de Emilio “Indio” Fernández.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Desesperados: Meghan y Harry recurren a astróloga para que los ayude a salvar su popularidad, revelan. Foto: AP

Desesperados: Meghan y Harry recurren a astróloga para que los ayude a salvar su popularidad, revelan

Nodal intenta cantar en inglés y redes lo destrozan: “¡Qué feo se oye!”, dicen. Foto: EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

Nodal intenta cantar en inglés y redes lo destrozan: “¡Qué feo se oye!”, dicen

Ley Cazzu genera debate: el caso de la cantante con Nodal impulsa una propuesta que ya es viral. Foto: Instagram

Ley Cazzu genera debate: el caso de la cantante con Nodal impulsa una propuesta que ya es viral

“Le cuesta verla con un líder mundial”: Esto piensa Orlando Bloom del romance de Katy Perry y Justin Trudeau. Foto: (Photo by ANDREJ IVANOV and SUZANNE CORDEIRO / AFP) / Michael Tran / AFP / AFP

“Le cuesta verla con un líder mundial”: Así reaccionó Orlando Bloom al romance de Katy Perry y Justin Trudeau

Elizabeth Hurley/ AFP

Elizabeth Hurley arrasa con espectacular vestido rojo de escote en Nashville

[Publicidad]