Las Islas Marías fue una prisión ubicada frente a la costa nayarita, a la cual fueron enviados los considerados personajes más peligrosos de México, así como presos políticos, quienes no podían escapar por estar rodeados de un mar infestado por tiburones.

Operó desde 1905, cuando gobernaba Porfirio Díaz, hasta 2019, con Andrés Manuel López Obrador, cuando se decidió convertirlas en un destino ecoturístico, lejos de los 45 mil reos que llegó a registrar durante toda su historia.

Ahora han quedado registradas en un documental dirigido por Emiliano Ruprah de Fina, conocido por el filme El guardián de las monarcas, que escudriña en el asesinato, aún sin explicación y sin detenidos, de Homero Gómez Fernández, quien fuera defensor de las mariposas con santuario en Michoacán.

Lee también "El guardián de las monarcas”: El documental sobre el héroe de las mariposas, Homero Gómez, en Netflix

El realizador acaba de terminar Del infierno al paraíso, largo en el que mostrará casos de gente que estuvo privada de su libertad en las Ilsas Marías.

También se enfocará en aquellos que dirigieron la prisión.

“Fue una de las prisiones más importantes en la historia de México y la vemos a través de varios personajes que estuvieron en ella, como alguien que estuvo ahí 25 años después de un asalto; personas que fueron víctimas de la guerra contra las drogas y quienes pasaron más de 20 años hasta que el lugar se hizo reserva natural.

“Hay también voces de exdirectores de la prisión que no quisieron salir a cuadro”, detalla Emiliano.

Emiliano Ruprah. Foto: Instagram

Lee también Cuáles son las 4 islas que se convirtieron en pueblos mágicos

Las lslas Marías están ubicadas a más de 100 kilómetros de San Blas y Mazatlán. Las personas que eran enviadas a purgar su condena eran divididos en dos grupos: los de alta peligrosidad eran recluidos en parejas por celda, la cual sólo tenía literas, dos bancos y baño.

Los menos riesgosos o quienes esperaban sentencia, no estaban en celdas, sino al aire libre y casas, pues las autoridades sabían que no podían escapar. También había mujeres, aunque en número menor.

Las personas privadas de su libertad podían convivir con sus familias, quienes podían quedarse ahí por meses. Cuando cerró como prisión, se informó que había siete familias, con 10 niños en total.

En 1951 Pedro Infante estuvo ahí para filmar una película con el título del lugar, bajo la dirección de Emilio “Indio” Fernández.