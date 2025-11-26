Stranger Things regresa este miércoles a Netflix con su quinta y última temporada, luego de tres años de espera. A más de nueve años de su estreno, es posible que ya no recuerdes varios de los momentos más importantes de una de las series más populares de la plataforma.

Por este motivo, los creadores de la serie, Ross y Matt Duffer, revelaron a The Hollywood Reporter cuáles son los capítulos esenciales que conviene volver a ver para comprender por completo los eventos que sucederán en el final de la historia.

Los hermanos Duffer adelantaron que algunas dudas de la primera temporada serán resueltas ahora y que, en los primeros cinco minutos del estreno, veremos por fin cómo fue que Will logró sobrevivir en el mundo del “Upside Down”.

Para quienes no tengan tiempo de maratonear todas las temporadas o simplemente quieran un repaso rápido, estos son los episodios recomendados por los creadores:

Temporada 2, episodio 4: “Will, el Sabio”

Temporada 2, episodio 6: “El espía”

Temporada 4, episodio 7: “Masacre en el laboratorio Hawkins”

Temporada 4, episodio 9: “El huésped”

Los Duffer también explicaron que fue realmente a partir de la segunda temporada cuando comenzaron a expandir la mitología de la serie, una vez que se dieron cuenta del enorme fenómeno que habían creado.

“La segunda temporada fue cuando realmente empezamos a desarrollar la mitología y a profundizar en todo, y en cómo esta iba a ser una serie continua. Ahí fue donde realmente empezamos a sembrar las semillas de la mitología, y creo que probablemente por eso es tan relevante”, dijo Matt Duffer a The Hollywood Reporter.

¿Dónde escuchar el soundtrack oficial de “Stranger Things”?

Si eres fan del “Hellfire Club” y de toda la estética ochentera de la serie, seguramente sabes que su música es una de las piezas clave de su identidad. A lo largo de sus cuatro temporadas de "Stranger Things" aparecen temas icónicos como:

"Running Up That Hill (A Deal With God)" – Kate Bush "You Spin Me Round (Like a Record)” – Dead or Alive “Every Breath You Take” – The Police“ She’s Got You” – Patsy Cline “American Pie” – Don McLean

Si amas los clásicos de los 80 y la música que ha acompañado la historia de Eleven y sus amigos, puedes encontrar el soundtrack oficial (con más de 191 canciones) en Spotify y Apple Music con el nombre de “Stranger Things Official Playlist”.