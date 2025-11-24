Más Información

Sorpresivamente, Netflix estrenó el adelanto final de la quinta y última temporada de “Stranger Things”, donde vemos a los protagonistas prepararse para lo que será una de las batallas más emocionantes del mundo del streaming.

En este tráiler aparecen Dustin y Steve uniendo fuerzas para planear su contraataque contra el villano final, Vecna. Además, por última vez Mike (Finn Wolfhard), Will (Noah Schnapp), Dustin (Gaten Matarazzo) y Lucas (Caleb McLaughlin) juntar sus manos para enfrentarse a esta amenaza que ahora saldrá del Upsidedown hasta el pueblo de Hawkins.

En el clip de la temporada final de “Stranger Things” también se aprecia por unos breves segundos al nuevo personaje de la Dra. Kay, una agente gubernamental que promete darle un giro a la historia y que será interpretada por Linda Hamilton.

Linda Hamilton es la protagonista de "Terminator: Dark Fate" que estrenó este fin de semana. Foto: Cortesía

El adelanto revela igualmente algunos momentos en los que Eleven utiliza sus nuevos poderes, incluida la habilidad para volar y realizar saltos a grandes distancias. Esto ocurre después de los eventos de la cuarta temporada, donde había perdido sus capacidades.

Por último, el avance muestra a Steve (Joe Kerry) conduciendo su auto con una antena especial, aparentemente para viajar al Upsidedown y enfrentarse a los demogorgons y criaturas que habitan el lugar.

Uno de los personajes ausentes durante el tráiler es el de Max, interpretada por Sadie Sink, de quien aún se desconocen detalles sobre su trama en la temporada final.

“Stranger Things” estrenará su quinta temporada por partes

Como ya había anunciado Netflix, la última temporada de la serie llegará dividida en distintos volúmenes con las siguientes fechas confirmadas:

  • Vol. 1: Estreno 26 de noviembre
  • Vol. 2: Estreno 25 de diciembre
  • Final: Estreno 31 de diciembre

El Volumen 1 de la temporada final de “” se estrenará este miércoles 26 de noviembre en punto de las 07:00 de la noche (hora CDMX), por lo que los fans deberán preparar sus Waffles y botanas favoritas con anticipación para disfrutar este esperado cierre.

