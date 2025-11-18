Sadie Sink se actuaría para Marvel en la próxima película Spider-Man: Brand New Day, donde compartiría pantalla con Tom Holland, protagonista de la saga del superhéroe arácnido. De acuerdo con fuentes cercanas citadas por Deadline, la joven intérprete estaría involucrada en la producción.

La cinta será dirigida por Destin Daniel Cretton, mientras que Amy Pascal y Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, fungirán como productores. Este proyecto formaría parte del nuevo rumbo del UCM (Universo Cinematográfico de Marvel).

Sadie Sink. Foto: Jamie McCarthy / AFP

Fans especulan qué personaje interpretaría Sadie Sink





En redes sociales se han filtrado supuestas imágenes de la actriz de 23 años en el set de rodaje de Spider-Man: Brand New Day, lo que ha detonado múltiples teorías sobre su papel dentro del universo Marvel.

First look at Sadie Sink on set for Spider-man Brand New Day with Tom Holland



Via @UnBoxPHD pic.twitter.com/NtX6jQhKmG — Spider-Man News (@SpiderMan_Newz) October 19, 2025

Algunos seguidores de los cómics y fans como @SuperPilopi aseguran que usa botas militares y un pantalón verde con amarillo, despertando comparaciones con Jackpot, una superheroína con habilidades como superfuerza, velocidad, agilidad, resistencia y durabilidad mejorada gracias a su brazalete tecnológico.En los cómics, personajes como Sara Ehret, Alana Jobson e incluso Mary Jane Watson han llevado el traje de Jackpot.

Sadie Sink ha sido vista en el set de rodaje de Spiderman y lleva botas militares y un pantalón que mezcla verde con amarillo. Sigue pelirroja.



¡Lo dije! Que iba a ser Jackpot, y me llamabais loco 😜 pic.twitter.com/MOwA2w42xc — Superpilopi (@SuperPilopi) October 19, 2025

Otra teoría apunta a que Sadie Sink podría convertirse en Spider-Woman, identidad de Jessica Drew, quien posee habilidades similares a Spider-Man pero con un añadido característico: el “picotazo venenoso” bioeléctrico, según detalla la página oficial de Spider-Man Fandom.

De acuerdo con Deadline, la filmación de "Spider-Man: Brand New Day" finalizaría hasta mediados de diciembre, mientras que el estreno está programado para el 31 de julio de 2026.

La película continuará los eventos de “Avengers: Doomsday”, que estrenará el 18 de diciembre de 2026, en donde, según el reparto ya anunciado, los X-Men entrarán al UCM, incluyendo la presencia del Profesor X, interpretado nuevamente por Patrick Stewart.