Más Información

El Louvre enfrenta presiones por seguridad y estructura; Cultura francesa pide calma y reparaciones escalonadas

El Louvre enfrenta presiones por seguridad y estructura; Cultura francesa pide calma y reparaciones escalonadas

El Diccionario de Cambridge elige "parasocial" como la palabra del año 2025

El Diccionario de Cambridge elige "parasocial" como la palabra del año 2025

Con obras de Rivera, Tamayo y Goeritz, la Galería de Arte Mexicano cierra festejos por sus 90 años

Con obras de Rivera, Tamayo y Goeritz, la Galería de Arte Mexicano cierra festejos por sus 90 años

“Hemos visto que el populismo ha ganado terreno”: David Rieff

“Hemos visto que el populismo ha ganado terreno”: David Rieff

"Sembrar cultura en una tierra sin ley es simulatorio e hipócrita": voces sobre el plan cultural para Michoacán

"Sembrar cultura en una tierra sin ley es simulatorio e hipócrita": voces sobre el plan cultural para Michoacán

“Totalitarismos permean las redes sociales”: Rob Riemen

“Totalitarismos permean las redes sociales”: Rob Riemen

se actuaría para Marvel en la próxima película Spider-Man: Brand New Day, donde compartiría pantalla con Tom Holland, protagonista de la saga del superhéroe arácnido. De acuerdo con fuentes cercanas citadas por Deadline, la joven intérprete estaría involucrada en la producción.

La cinta será dirigida por Destin Daniel Cretton, mientras que Amy Pascal y Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, fungirán como productores. Este proyecto formaría parte del nuevo rumbo del UCM (Universo Cinematográfico de Marvel).

Sadie Sink. Foto: Jamie McCarthy / AFP
Sadie Sink. Foto: Jamie McCarthy / AFP

Lee también

Fans especulan qué personaje interpretaría Sadie Sink


En redes sociales se han filtrado supuestas imágenes de la actriz de 23 años en el set de rodaje de Spider-Man: Brand New Day, lo que ha detonado múltiples teorías sobre su papel dentro del universo Marvel.

Algunos seguidores de los cómics y fans como @SuperPilopi aseguran que usa botas militares y un pantalón verde con amarillo, despertando comparaciones con Jackpot, una superheroína con habilidades como superfuerza, velocidad, agilidad, resistencia y durabilidad mejorada gracias a su brazalete tecnológico.En los cómics, personajes como Sara Ehret, Alana Jobson e incluso Mary Jane Watson han llevado el traje de Jackpot.

Otra teoría apunta a que Sadie Sink podría convertirse en Spider-Woman, identidad de Jessica Drew, quien posee habilidades similares a Spider-Man pero con un añadido característico: el “picotazo venenoso” bioeléctrico, según detalla la página oficial de Spider-Man Fandom.

De acuerdo con Deadline, la filmación de "Spider-Man: Brand New Day" finalizaría hasta mediados de diciembre, mientras que el estreno está programado para el 31 de julio de 2026.

Lee también

La película continuará los eventos de “Avengers: Doomsday”, que estrenará el 18 de diciembre de 2026, en donde, según el reparto ya anunciado, los X-Men entrarán al UCM, incluyendo la presencia del Profesor X, interpretado nuevamente por Patrick Stewart.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Ariana Grande demasiado cercana a Cynthia Erivo? Crecen especulaciones sobre tensión con Ethan Slater; afirman que no quiere verlas juntas. Foto: AFP

¿Más que amigas? Cercanía de Ariana Grande con Cynthia Erivo desata rumores y pone incómodo a Ethan Slater

Christian Nodal habría coqueteado con 'La Chokolata' después de ignorar a Ángela Aguilar en los Grammy. Foto: AFP

Christian Nodal habría coqueteado con 'La Chokolata' después de ignorar a Ángela Aguilar en los Grammy

Sydney Sweeney/AFP

Sydney Sweeney enamora con vestido de cristales y al estilo Marilyn Monroe

Critican a Meghan Markle por usar un vestido que presuntamente se “robó” de sesión fotográfica. Foto: AFP

Critican a Meghan Markle por usar un vestido que presuntamente se “robó” de sesión fotográfica

Demi Moore. Foto: EFE

Demi Moore usa espectacular vestido transparente de encaje y celebra sus 63 años

[Publicidad]