Más Información

Adriana Malvido presenta “La Reina Roja” en Madrid

Adriana Malvido presenta “La Reina Roja” en Madrid

Inauguran muestra de la XX Bienal Rufino Tamayo

Inauguran muestra de la XX Bienal Rufino Tamayo

Kim Manresa, el fotógrafo que pasó un día en la vida de 30 premios Nobel

Kim Manresa, el fotógrafo que pasó un día en la vida de 30 premios Nobel

¿Cómo navegar la incertidumbre del presente? Filósofos, escritores, historiadores y politólogos comparten esa misma duda 

¿Cómo navegar la incertidumbre del presente? Filósofos, escritores, historiadores y politólogos comparten esa misma duda 

México y Jamaica, al rescate de patrimonio subacuático

México y Jamaica, al rescate de patrimonio subacuático

Lanza Almadía Premio de Novela con la Sociedad Ventosa-Arrufat, sustituye al premio con Fundación Poniatowska

Lanza Almadía Premio de Novela con la Sociedad Ventosa-Arrufat, sustituye al premio con Fundación Poniatowska

Este 6 de noviembre se celebra cada año el “”, una fecha simbólica dentro del universo de la : es el día en que en 1983, el joven Will Byers desaparece misteriosamente en Hawkins, Indiana, marcando el inicio de la historia que millones de fans siguen hasta hoy. Y este año, más que nunca, ese homenaje adquiere un nuevo significado, porque la quinta y última temporada está a punto de comenzar su desenlace épico.

En la trama, el 6 de noviembre de 1983 es el día en que Will Byers desaparece, lo que desencadena toda la saga: sus amigos, la familia, la aparición de Eleven, las puertas al Otro Lado (Upside Down) y una serie de sucesos que transforman Hawkins para siempre.Por eso, los creadores decidieron que ese día fuese una especie de efeméride para la comunidad de seguidores, el “Día de Stranger Things”, para recordar el punto de partida de la aventura.

Y este año no es una fecha cualquiera: el 6 de noviembre de 2025 se lanzará un adelanto especial de los primeros cinco minutos de la temporada 5, justo antes de que el primer volumen completo llegue al streaming.

Lee también:

El gran evento del 6 de noviembre será transmitido de forma simultánea en todo el mundo a través de la página oficial TUDUM de y los canales oficiales de "Stranger Things", especialmente en YouTube.

Horarios del evento global

  • Estados Unidos (ET): 8:00 PM
  • Estados Unidos (PT): 5:00 PM
  • México, Costa Rica y El Salvador: 7:00 PM
  • Colombia, Perú, Ecuador y Panamá: 8:00 PM
  • Venezuela, Bolivia y Puerto Rico: 9:00 PM
  • Argentina, Uruguay, Brasil, Chile y Paraguay: 10:00 PM
  • España (CET): 2:00 AM

Como consejo: activa tus notificaciones y conéctate a las cuentas oficiales de "Stranger Things" y Netflix TUDUM unos minutos antes para no perderte ningún detalle del livestream.

Lo que sabemos hasta ahora

Tras la batalla contra Vecna en la temporada 4, Hawkins quedó al borde del colapso. La nieve que cayó no era más que el polvo del Otro Lado, anunciando que la brecha entre mundos estaba completamente abierta. Aquí los datos a tomar en cuenta:

  • Vecna sigue vivo, herido, pero más peligroso que nunca.
  • El Otro Lado se filtra con más fuerza hacia la realidad.
  • Once (Millie Bobby Brown) deberá enfrentar sus miedos y recuperar su poder.
  • Max (Sadie Sink) permanece en coma, y su destino podría cambiarlo todo.
  • El gobierno mantiene a Hawkins en cuarentena, mientras el grupo intenta reunirse por última vez.

Entre los regresos confirmados están Finn Wolfhard (Mike), Gaten Matarazzo (Dustin), Caleb McLaughlin (Lucas), Noah Schnapp (Will), Winona Ryder (Joyce) y David Harbour (Hopper).La gran sorpresa será Linda Hamilton, quien se une al elenco para esta temporada final.

Lee también:

Fechas de estreno de Stranger Things 5: todo lo que debes saber

La temporada 5 será la despedida definitiva del grupo de Hawkins. Aquí lo esencial:

  • Se estrena oficialmente el 26 de noviembre de 2025 (volumen 1).
  • Le seguirá el 25 de diciembre de 2025 (volumen 2).
  • Y finalmente el cierre, el volumen 3: 31 de diciembre de 2025.
  • La temporada consta de ocho episodios en total.
  • La sinopsis oficial indica que todo ocurre en el otoño de 1987 en Hawkins, tras la apertura de grietas al Otro Lado (“rifts”), y con un objetivo colosal: encontrar y eliminar a Vecna.

Los creadores advierten que será la temporada más oscura, emocional y ambiciosa de toda la saga.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Harry quiere separarse de Meghan? El príncipe no soporta cómo lo exhibe ni que use sus títulos reales. Foto: (Photo by Michael loccisano / AFP) / (Photo by Evan Agostini/Invision/AP)

¿Harry quiere separarse de Meghan? El príncipe no soporta cómo lo exhibe ni que use sus títulos reales

Su disculpa no fue suficiente, tras insultar a Fátima Bosch, Nawat Itsaragrisil es sancionado por Miss Universe. Foto: Instagram

Su disculpa no fue suficiente, tras insultar a Fátima Bosch, Nawat Itsaragrisil es sancionado por Miss Universe

Tragedia en Londres: muere amigo del príncipe William y Kate tras caer desde una azotea; tenía 45 años. Foto: AP / Joanna Chan

Tragedia en Londres: muere amigo del príncipe William y Kate tras caer desde una azotea; tenía 45 años

Fátima Bosch. ¿Quién es Nawat Itsaragrisil, el empresario que llamó “tonta” a Miss México? Foto: Instagram

Fátima Bosch. ¿Quién es Nawat Itsaragrisil, el empresario que llamó “tonta” a Miss México?

Hailey Bieber luce su belleza en minivestido de leopardo mientras posa feliz con Justin Bieber. Foto: AFP

Hailey Bieber luce su belleza en minivestido 'animal print' junto a Justin Bieber tras rumores de divorcio

[Publicidad]