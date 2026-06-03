La alcaldía Cuajimalpa informó que han retirado 75 toneladas de material acumulado en las calles, avenidas y espacios públicos tras las fuertes lluvias registradas el pasado lunes.

La Dirección General de Servicios Urbanos de la demarcación indicó que con este retiro se redujeron riesgos sanitarios, se mejoraron las condiciones de movilidad y se contribuyó a prevenir nuevas afectaciones por posibles encharcamientos o inundaciones.

Además, se realizaron jornadas intensivas de limpieza y recolección de enseres dañados en colonias y vialidades como Antonio Ancona, Calle 21 de Marzo, Ocote, Chimalpa, Galicias, Pascuas, Trueno, Jacarandas y Puente Echanove, entre otros puntos donde se efectuaron traslados hacia centros de transferencia autorizados para la disposición final de residuos.

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La alcaldía Cuajimalpa destacó que estas labores forman parte de una estrategia integral de respuesta ante fenómenos hidrometeorológicos. Foto: Juan Boites/ EL UNIVERSAL

En materia hidráulica, cuadrillas realizaron la limpieza de más de 100 rejillas pluviales y coladeras, así como acciones de desazolve en zonas como Arteaga y Salazar, Avenida México, Avenida Puerto México, San José de los Cedros, Granjas Navidad, Avenida 16 de septiembre y Avenida Jacarandas. También se retiraron 20 toneladas de granizo en San Pablo Chimalpa.

De manera paralela, la alcaldía atendió dos mercados, tres centros educativos y edificios públicos, donde se realizaron labores de limpieza, revisión de bombas, reparación de canaletas, retiro de hielo, desazolve de tuberías, desagües y canaletas, así como trabajos preventivos para garantizar condiciones seguras para usuarios, comerciantes, estudiantes y personal administrativo.

El operativo incluyó trabajos emergentes de bacheo con 24 toneladas de asfalto caliente en puntos críticos de la infraestructura vial, entre ellos Avenida Jacarandas, Arteaga y Salazar, Vasco de Quiroga, Segunda Cerrada Jesús del Monte, Calle 12 de diciembre, Juárez Poniente y Camino a Ahuatenco.

La alcaldía Cuajimalpa destacó que estas labores forman parte de una estrategia integral de respuesta ante fenómenos hidrometeorológicos, basada en la coordinación permanente entre áreas operativas, personal técnico y equipos de emergencia.

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