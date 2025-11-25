La cuenta regresiva ya comenzó. La quinta y última temporada de "Stranger Things" está a unas cuantas horas de estrenarse y, según hemos podido ver en los adelantos liberados por Netflix, será la más oscura de toda la saga.

La plataforma anunció que el final llegará en tres etapas: la primera que llegará este 26 de noviembre, el Volumen 2 se estrenará el 25 de diciembre y el desenlace, programado para el 31 de diciembre.

Con este formato, la serie retomará su lugar de "fenómeno global"; y es que, basta recordar que en su estreno (en 2016) se convirtió en una de las producciones más vistas en la historia de Netflix.

Aunque, para los fans, pueda parecer que fue apenas ayer que la historia del "Upside down" llegó al streaming, la realidad es que ya han pasado 10 años, por lo que te dejamos algunos puntos claves para que puedas entender esta quinta temporada.

¿Dónde se quedó la historia?

La historia comenzó en 1983 con la extraña desaparición de Will Byers y la aparición de Once, una niña capaz con poderes mentales, capaz de abrir portales hacia un mundo desconocido el "Upside down".

Luego de una primera pelea con criaturas terroríficas (demogorgones) y el descubrimiento de un enemigo aún más poderoso (el azotamentes), el pequeño pueblo de Hawkins atraviesa un nuevo misterio: una serie de terribles asesinatos amenaza a los estudiantes

Pronto descubrimos que el culpable de estos crímenes es una identidad conocida como Vecna, la cual está ligada al pasado de Once. Su ataque dejó a Max al borde de la muerte y casi elimina al grupo. Once recuperó parte de su poder, Hopper volvió de la muerte y el pueblo quedó dividido por grietas que siguen expandiéndose.

Will tendrá un papel protagónico

En un pequeño adelanto de cinco minutos, se nos reveló lo que pasó durante la desaparición de Will y su visita al "Upside down", y es que, aunque el niño no lo recuerda, creó una extraña conexión con Vecna; y en esta última temporada, esta será pieza clave para definir el destino del mundo.

¿Y los demás personajes?

Si bien, Nancy, Steve y Robin lograron herir gravemente a Vecna; el villano no fue destruido y se convertirá en la amenaza a vencer, y la más grande, de toda la historia.

El ataque que sufrió Max terminó con su vida, al menos por unos minutos, lo que causó una ruptura importante entre el espacio y el tiempo, permitiendo que los dos mundos (el real y el "upside down") se mezclen.

Once seguirá siendo perseguida. Desde el capítulo uno, la niña ha tenido que huir: primero de los doctores del laboratorio donde la tenían encerrada y después del gobierno, que la considera una poderosa arma e intenta eliminarla. En esta entrega, no será la excepción.

Once contra Vecna, la batalla final

Si llegaste hasta esta quinta temporada, entonces ya sabes que Once es prácticamente la creadora del monstruo que amenaza con destruir al mundo. Vecna no es solo un villano, es también Henry Creel, el primer niño, en Hawkins, en mostrar poderes mentales.

Llegó al "upside down" durante un primer enfrentamiento con Once, cuando ambos todavía se encontraban en el laboratorio del pueblo.

Pero Vecna no solo es el mal que acecha, también es la representación de todos los miedos de la niña, y es que, en varias ocasiones ella dejó claro que le aterraba la posibilidad de convertirse en un monstruo. Esta relación hace que la batalla entre ambos sea el punto central de esta entrega.

¿A qué hora se estrena la quinta temporada de Stranger Things?

Ya tenemos la fecha de la cita, ya hicimos un repaso por las cuatro temporadas anteriores, ahora solo queda poner la alarma para que no se te pase la llegada de los primeros capítulos.

Según ha confirmado Netflix, México será uno de los primeros países que podrán ver los nuevos episodios de "Stranger Things"; y es que estarán disponibles en la plataforma a partir de las 19:00 horas.

Mientras que en otros países de Latinoamérica, como Argentina, Uruguay y Brasil, podrán verse hasta las 22:00 horas.

