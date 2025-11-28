Alfonso Cuarón su pareja, Annalisa Bugliani, llamaron Bu a su hija por el personaje de la película animada “Monsters Inc”, pero cambiaron la manera de escribirla para que la gente no lo tomara a broma.

“Si la ponemos como era originalmente, se leería Bo-O y no queremos eso”, explicó en su momento el director de “Y tu mamá también” y “ROMA”.

Ahora esa pequeña niña, a través de sus redes sociales, acaba de dedicar un mensaje al cineasta por sus 64 años de vida.

“Feliz cumpleaños Papito. Best dad in the world, gracias por ser mi fan”, escribió la también cantante, acompañándolo de fotos de ella de bebé y adulta.

El mensaje ya generó reacciones en famosos como el cinefotógrafo Emmanuel “Chivo” Lubezki, pareja creativa de Cuarón y la actriz Yalitza Aparicio, nominada al Oscar, quien colocaron emojis de corazón.

Las imágenes colgadas por Bu la muestran con su padre en diversas actitudes como haciendo un corazón con las manos y, en otras, se ven imágenes del realizador en distintas etapas de su vida como cuando ganó el Oscar o al lado de la veracruzana Salma Hayek.

Cineasta expulsado

En sus vitrina personal, Cuarón ostenta varios premios destacando las estatuillas de la Academia de EU por Dirección (“ROMA” y “Gravedad”); Edición (“Gravedad”) y Fotografía (“ROMA”).

Estudió en el Centro Universitario de Estudios Cinematográfico de la UNAM (Ahora ENAC), pero fue expulsado cuando, con Luis Estrada (“La ley de Herodes” y “El infierno”) realizó el cortometraje en inglés "Vengeance is mine".

“Las cosas así fueron”, ha dicho el realizador para no hablar tanto del tema.

Eso sí, ha regresado a su Alma Mater para dar pláticas de su trayectoria, como ocurrió tras el fenómeno de “Gravedad”, cinta que transcurre prácticamente en el espacio exterior, siendo protagonizada por Sandra Bullock.

Alfonso nació en la ciudad de México en 1961 y de niño, jugaba a los soldaditos, ahí se dio cuenta que una historia tenía principio, desarrollo y final.

Gustaba asistir a los extintos cines Gloria y Estadio donde se pasaba gran parte del día. Su primera cámara la tuvo a los 11 años y, ya entrada la adolescencia, el cabello largo y su aspecto hippie era mal recibido por los vecinos.

Cuando iba a restaurantes gustaba pedir platillos exóticos, recuerda su hermano, el escritor Carlos Cuarón, pues podía pedir cerebro de mono como sopa, ante la sorpresa de todos.

