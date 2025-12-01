A Daniel Arizméndi López se le conoce como “El mochaorejas” porque durante la segunda mitad de los años 90 secuestró a cerca de 200 personas a las cuales mutiló esa parte de su cuerpo como una forma de presionar a familiares de los cautivos para pagar el rescate.

Este personaje, su perfil, su manera y patrón de operar inspiraron una serie que ahora se encuentra en etapa de posproducción.

Los personajes principales recaen en Damián Alcázar (La ley de Herodes), como el maleante, y Julio Bracho (El señor de los cielos), en el del director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) quien busca atraparlo.

“Damián hace a alguien terrible, como fue, obviamente se ficciona como parte de la historia, pero está muy bien documentado. Lo que yo hice fue documentarme con cómo fue mi personaje, que existió”, comenta brevemente Bracho.

Paulina Gaitán (Turno nocturno), Enoc Leaño (Colosio, el asesinato), Gustavo Sánchez Parra (Amores perros) e Ianis Guerrero (Club de Cuervos), forman parte del elenco que fue dirigido por Mauricio Cruz (La reina del sur).

“El Mochaorejas” es una producción para ViX que se grabó en locaciones este mismo año. A Damián le habían ofrecido el papel desde inicios del año pasado y lo aceptó porque vio un tratamiento serio en torno al personaje.

Arizmendi López fue detenido en agosto de 1998, mientras salía de su domicilio en Naucalpan; poco después cayó toda su banda.

Cinco años más tarde, en 2003, la sentencia sumó cerca de 400 años de cárcel. Está ahora recluido en el Centro de Readaptación del Altiplano, (Almoloya de Juárez).

La serie se sumará a otras producciones mexicanas sobre maleantes mexicanos como La dama del silencio, de María José Cuevas, disponible en Netflix; La narcosatánica, sobre Sara Aldrete, ahora en Max, y Mexican gánster, acerca de Alfredo Ríos Galena, el asaltabancos que además quería ser cantante ranchero.

Un payaso triste

Paralelamente a la actuación, Julio Bracho está explorando otra faceta: la de director.

Apenas en octubre pasado presentó en del Festival Internacional de Cine de Morelia su cortometraje de ficción Breve mascarada.

La historia que dirige y protagoniza al lado de María Aura (Los Héroes del Norte), aborda la vida de Napo, un payaso triste.

“Ya no se pinta, perdió la alegría de vivir y lo llega a rescatar Togo, su amiga, quien se lo lleva al teatro donde dan una función y ahí él tiene una revelación”, comenta el actor de Casi divas.

La idea, dice, es hacer otros dos cortometrajes distintos para sumarlos a Breve mascarada y convertirlos luego en una película.

“Nunca se sabe, pero quizá dentro de poco regreso (al FICM)”.