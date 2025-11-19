Daniel Radcliffe, recordado mundialmente por interpretar a Harry Potter en la saga cinematográfica de Warner Bros., reveló que envió una carta a Dominic McLaughlin, el actor que dará vida al joven mago en la nueva serie de HBO Max.

Radcliffe, quien interpretó al “Elegido” desde los 11 años en las ocho películas basadas en la obra de J. K. Rowling, dedicó una década completa a un personaje que marcó su vida profesional.

El protagonista de "Harry Potter" se llevó a casa su primer premio como actor de teatro. Foto: EFE.

En entrevista con Good Morning America, el actor de 36 años explicó que quiso enviar un mensaje de apoyo a su sucesor para desearle que disfrute la experiencia en el set.

“No quiero ser un espectro en la vida de estos niños, pero solo quería escribirle para decirle: ‘Espero que lo pases genial, y aún mejor que yo. Yo lo pasé genial, pero espero que tú lo pases incluso mejor’”, comentó.

Radcliffe también admitió sentirse sorprendido al ver lo jóvenes que son los protagonistas seleccionados para la serie.

“Cuando veo las fotos de estos niños, parecen muy jóvenes. Los miro y pienso: ‘Es una locura que yo hiciera eso a esa edad’. Pero es increíblemente dulce y espero que lo estén pasando muy bien”.

Sus palabras se viralizaron rápidamente en redes sociales, donde fans de la franquicia expresaron su cariño por el actor británico y su gesto hacia la nueva generación de Hogwarts.

Actualmente, Daniel Radcliffe se mantiene lejos de la industria del cine, pero ha estado muy activo en el teatro en obras como “Every Brilliant Thing”, donde interpreta a un hombre que crea una lista de cosas maravillosas para ayudar a su madre a sobrellevar la depresión y que se puede disfrutar en el Hudson Theatre de Nueva York.

