Más Información

Retrato de Klimt que salvó a su protagonista de los nazis bate récord al subastarse por 236 millones

Retrato de Klimt que salvó a su protagonista de los nazis bate récord al subastarse por 236 millones

Ni fecha ni detalles para las acciones culturales del Plan Michocán

Ni fecha ni detalles para las acciones culturales del Plan Michocán

“En EU y México hay amenazas contra el orden democrático liberal": Ian Buruma

“En EU y México hay amenazas contra el orden democrático liberal": Ian Buruma

Anuncian actividades para la quinta edición del encuentro de arte textil Original en Los Pinos

Anuncian actividades para la quinta edición del encuentro de arte textil Original en Los Pinos

Mejorarán 12 museos y 46 zonas arqueológicas con motivo del Mundial 2026

Mejorarán 12 museos y 46 zonas arqueológicas con motivo del Mundial 2026

Facultad de Filosofía, Senado y Asociación Filosófica de México preparan conversatorios por el Día de la Filosofía

Facultad de Filosofía, Senado y Asociación Filosófica de México preparan conversatorios por el Día de la Filosofía

, recordado mundialmente por interpretar a Harry Potter en la saga cinematográfica de Warner Bros., reveló que envió una carta a Dominic McLaughlin, el actor que dará vida al joven mago en la nueva serie de HBO Max.

Radcliffe, quien interpretó al “Elegido” desde los 11 años en las ocho películas basadas en la obra de J. K. Rowling, dedicó una década completa a un personaje que marcó su vida profesional.

El protagonista de "Harry Potter" se llevó a casa su primer premio como actor de teatro. Foto: EFE.
El protagonista de "Harry Potter" se llevó a casa su primer premio como actor de teatro. Foto: EFE.

Lee también

En entrevista con Good Morning America, el actor de 36 años explicó que quiso enviar un mensaje de apoyo a su sucesor para desearle que disfrute la experiencia en el set.

“No quiero ser un espectro en la vida de estos niños, pero solo quería escribirle para decirle: ‘Espero que lo pases genial, y aún mejor que yo. Yo lo pasé genial, pero espero que tú lo pases incluso mejor’”, comentó.

Radcliffe también admitió sentirse sorprendido al ver lo jóvenes que son los protagonistas seleccionados para la serie.

“Cuando veo las fotos de estos niños, parecen muy jóvenes. Los miro y pienso: ‘Es una locura que yo hiciera eso a esa edad’. Pero es increíblemente dulce y espero que lo estén pasando muy bien”.

Sus palabras se viralizaron rápidamente en redes sociales, donde fans de la franquicia expresaron su cariño por el actor británico y su gesto hacia la nueva generación de Hogwarts.

Actualmente, se mantiene lejos de la industria del cine, pero ha estado muy activo en el teatro en obras como “Every Brilliant Thing”, donde interpreta a un hombre que crea una lista de cosas maravillosas para ayudar a su madre a sobrellevar la depresión y que se puede disfrutar en el Hudson Theatre de Nueva York.

Lee también

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Acusan a Harry y Meghan de un complot para atraer a Beatriz y Eugenia a su ‘club rebelde’. Foto: EFE / (Photo by JUSTIN TALLIS / AFP)

Acusan a Harry y Meghan de un complot para atraer a Beatriz y Eugenia a su ‘club rebelde’

Miss Chile sorprende y destapa a su favorita para ganar Miss Universo 2025: "Tiene una voz fuerte". Foto: EFE

Miss Chile revela su pronóstico final de Miss Universo: "México debe llevarse la corona". VIRAL

Christian Nodal aclara si olvidó o no mencionar a Ángela Aguilar en los Grammy: “He estado muy cansado". Foto: AFP

Christian Nodal aclara si olvidó o no mencionar a Ángela Aguilar en los Grammy: “He estado muy cansado"

Melania Trump y Georgina Rodríguez se roban el show en cena con Cristiano Ronaldo en la Casa Blanca. Foto: AFP

Melania Trump y Georgina Rodríguez se roban el show en cena con Cristiano Ronaldo en la Casa Blanca

Anya Taylor-Joy. Foto: AP

Anya Taylor-Joy se luce con vestido transparente y lencería a la vista en Los Ángeles

[Publicidad]