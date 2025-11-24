Adrián Di Monte parece no tener fecha de retiro de los reality shows. Ahora él y su esposa, Nuja Amar, se convierten en la segunda pareja confirmada de “¿Apostarías por mí?”, donde competirán contra otros 12 matrimonios por un premio de hasta 300 mil dólares (alrededor de 6 millones de pesos).

Para muchos de sus seguidores, el anuncio llegó demasiado pronto, pues hace unos meses terminó su participación en "La Casa de los Famosos México". Sin embargo, el actor reveló que fue justo durante una de las galas del programa cuando recibió la invitación.

“Pude convencer a Nuja, mi esposa. Le dije: ‘si lo que me costó trabajo fue estar alejado de ti, fuera de casa; si estamos los dos, no va a pasar nada’. Entonces nos vamos a ir los dos a Brasil, se graba en las afueras de São Paulo”, dijo en entrevista con EL UNIVERSAL.

Di Monte reconoce que la experiencia de estar aislado fue un reto enorme, pero confía en que esta vez será distinto porque estará acompañado de Nuja. Ella, por su parte, asegura que convivir 24/7 no representa un desafío.

“Nos encanta tener nuestras actividades juntos, estamos muy acostumbrados a ser, incluso, compañeros de gimnasio. Cuando Adrián tiene algún proyecto yo soy la que está ahí. Más bien, qué bueno que voy con él, porque al final están yendo 11 parejas que no conozco”, explicó Amar.

Conscientes de que millones de espectadores observarán su dinámica, los recién casados quieren aprovechar la exposición para mostrar que, aunque son una pareja muy unida, también tienen diferencias y eso forma parte de cualquier relación real.

“Que vean que somos como cualquier otra pareja. También tenemos diferencias porque somos seres individuales y no siempre vamos a estar de acuerdo. Siempre estamos en el mismo canal en ideales y valores —por algo estamos juntos—, pero que también se enamoren de las diferencias. Estoy segura de que muchos van a conectar con lo que decimos o sentimos”, agregó.

El reality, previsto para arrancar en enero del 2026, se transmitirá en Estados Unidos y México a través de la señal de Las Estrellas, Univisión y la plataforma Vix.

La dinámica es sencilla: habrá galas cada domingo donde el público decidirá la eliminación de las parejas, algo que no angustia a Di Monte, quien sigue confiando en la “manada”. que formó junto al "Team Noche".

