Más Información

Tambuco presentará programa con la modernidad del siglo XX

Tambuco presentará programa con la modernidad del siglo XX

Traducirán al maya toda la obra de García Lorca

Traducirán al maya toda la obra de García Lorca

Creciente interés en EU por literatura en español

Creciente interés en EU por literatura en español

La historia de la obra de Frida Kahlo que rompió récord

La historia de la obra de Frida Kahlo que rompió récord

El encuentro de Belinda y Cazzu y la victoria de Fátima Bosch como Miss Universo, en los memes de la semana

El encuentro de Belinda y Cazzu y la victoria de Fátima Bosch como Miss Universo, en los memes de la semana

"Hemos pasado de las divisiones ideológicas a las identitarias": entrevista con Amin Maalouf

"Hemos pasado de las divisiones ideológicas a las identitarias": entrevista con Amin Maalouf

parece no tener fecha de retiro de los reality shows. Ahora él y su esposa, Nuja Amar, se convierten en la segunda pareja confirmada de “¿Apostarías por mí?”, donde competirán contra otros 12 matrimonios por un premio de hasta 300 mil dólares (alrededor de 6 millones de pesos).

Para muchos de sus seguidores, el anuncio llegó demasiado pronto, pues hace unos meses terminó su participación en . Sin embargo, el actor reveló que fue justo durante una de las galas del programa cuando recibió la invitación.

“Pude convencer a Nuja, mi esposa. Le dije: ‘si lo que me costó trabajo fue estar alejado de ti, fuera de casa; si estamos los dos, no va a pasar nada’. Entonces nos vamos a ir los dos a Brasil, se graba en las afueras de São Paulo”, dijo en entrevista con EL UNIVERSAL.

Lee también

Di Monte reconoce que la experiencia de estar aislado fue un reto enorme, pero confía en que esta vez será distinto porque estará acompañado de Nuja. Ella, por su parte, asegura que convivir 24/7 no representa un desafío.

“Nos encanta tener nuestras actividades juntos, estamos muy acostumbrados a ser, incluso, compañeros de gimnasio. Cuando Adrián tiene algún proyecto yo soy la que está ahí. Más bien, qué bueno que voy con él, porque al final están yendo 11 parejas que no conozco”, explicó Amar.

Conscientes de que millones de espectadores observarán su dinámica, los recién casados quieren aprovechar la exposición para mostrar que, aunque son una pareja muy unida, también tienen diferencias y eso forma parte de cualquier relación real.

“Que vean que somos como cualquier otra pareja. También tenemos diferencias porque somos seres individuales y no siempre vamos a estar de acuerdo. Siempre estamos en el mismo canal en ideales y valores —por algo estamos juntos—, pero que también se enamoren de las diferencias. Estoy segura de que muchos van a conectar con lo que decimos o sentimos”, agregó.

El reality, previsto para arrancar en enero del 2026, se transmitirá en Estados Unidos y México a través de la señal de Las Estrellas, Univisión y la plataforma Vix.

La dinámica es sencilla: habrá galas cada domingo donde el público decidirá la eliminación de las parejas, algo que no angustia a Di Monte, quien sigue confiando en la “manada”. que formó junto al "Team Noche".

Lee también

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Pepe Aguilar defiende a Ángela con fuerte reclamo a las mujeres: “Dejen de fregarse entre sí”. Foto: AP / The Grosby Group

Pepe Aguilar defiende a Ángela con fuerte reclamo a las mujeres: “Dejen de fregarse entre sí”

Reacción de Andrea Meza se hace viral: “No puede ocultar que la corona no era para México”, dicen. Foto: EFE/EPA/RUNGROJ YONGRIT / EFE

Reacción de Andrea Meza se hace viral: “No puede ocultar que la corona no era para México”, dicen

Maite Perroni se defiende tras críticas sobre su cuerpo “Peso72 kg y eso que no me viste cuando pesaba 94”. Foto: Instagram @maiteperroni / TikTok @gobiernosv

Maite Perroni se defiende tras críticas sobre su cuerpo: “Peso 72 kg y eso que no me viste cuando pesaba 94”

Exjurado de Miss Universo estalla: anuncia que emprenderá acciones legales tras la coronación de Fátima Bosch. Foto: EFE / Omar Harfouch- IG

Victoria de Fátima Bosch desata caos: Harfouch amenaza con demanda para “hacer justicia” a resto de concursantes

Dua Lipa en Jamaica. Foto: AFP

Dua Lipa deslumbra e impone tendencia con diminuto bikini naranja en Brasil

[Publicidad]