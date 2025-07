A tan solo una semana de haberse casado con Nuja Amar, Adrián Di Monte fue confirmado como el octavo participante de "La casa de los famosos México", que se estrena este 27 de julio.

La boda se realizó en Miami, en una ceremonia íntima frente a la playa que marcó el inicio de una nueva etapa en su vida.

Aunque muchos lo conocen por sus papeles en telenovelas como: "¿Quién es quién?", "Señora Acero" o "La doble vida de Estela Carrillo"; pocos saben que Adrián Di Monte (cuyo nombre real es Adrián Gómez Rodríguez) estudió arquitectura antes de que la actuación se cruzara en su camino.

Lee también Alexis Ayala, cuarto participante confirmado de "LCDLFM3"; ¿el próximo gran villano de la temporada?

Lejos del estereotipo de galán, el cubano reveló que dentro del reality, el público conocerá su lado más humano, vulnerable y emocional.

"No voy con máscaras. Quiero que el público conozca al Adrián que hace café en casa, el que llora, se ríe y también se equivoca. Esto no va de fuerza, va de aguante emocional. Aquí se sobrevive con empatía, no con músculos”, dijo en entrevista con EL UNIVERSAL.

En 2017 emigró a México y firmó contrato de exclusividad con Televisa, participó en la telenovela "La doble vida de Estela Carrillo". Foto: Instagram lacasafamososmx

Aunque Di Monte está acostumbrado a las cámaras, reconoce que en este show la experiencia será distinta, ya que no solo será observado por millones de personas, también será blanco de juicios que no podrá controlar.

“Vivimos un momento donde muchas cosas pueden ser tomadas de una manera que realmente no es lo que uno quiso decir… y esas cosas asustan", agregó.

Sin embargo, está listo para el desafío; incluso, afirmó que una de las claves de su estrategia es no fomentar los discursos de odio.

"Un comentario malintencionado puede hacer mucho daño. Yo jamás tiraría hate, pero sí creo que hay que hacer más conciencia sobre cómo nos hablamos los unos a los otros en internet".

Lo único que Adrián llevará como escudo a la casa será un consejo que su esposa suele repetirle: “Nunca sabes la batalla que libra la persona frente a ti.”

Y es justo ella el principal motor del cubano, pues además de ser su más grande fan, también es su principal apoyo.

"Ella me dijo que me quiere ver cinco meses ahí dentro, aguantando todo. Y yo también quiero quedarme, pero siempre pensando en ella, en mi familia y en lo que viene después. Queremos tener hijos pronto", finalizó.

Lee también ¿Quién es Aarón Mercury?; influencer será miembro de la Casa de los Famosos México