Damián Alcázar usó su cuenta de Facebook para compartir un par de fotografías que demostraban a la gran multitud que asistió a la proyección del concierto de Juan Gabriel en Bellas Artes. El actor reconoció la grandeza de "el Divo de Juárez", afirmando que su poder de convocatoria era mayor que la que lograban, aún en alianza, partidos como el PRI y el PAN, comentario que no le gustó a la cineasta Ximena Cuevas, la cual le pide que no politice el suceso de anoche.

Ximena fue una de las asistentes a la proyección de este sábado, 8 de noviembre, impulsada por Netflix que, en la actualidad, se encuentra promocionando el estreno de "Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero", la mini serie que dirigió su hermana María José Cuevas, quien también estuvo presente durante el evento que conjuntó a más de 170 mil personas.

María José Cuevas, director de "Debo, puedo y quiero", serie documental de Netflix de Juan Gabriel, durante la proyección del concierto del Divo en el Zócalo. Fotos: Instagram

Sorprendida, Ximena compartió en sus redes, desde anoche, que sin importar que la proyección ya había comenzado, las personas seguían llegando a la Plaza de la Constitución para disfrutar del concierto que, hace 35 años, llevó a Juanga a pisar el Palacio de Bellas Artes.

Tanto ella, como otras de las personalidades del gremio cinematográfico, felicitaron a María José por formar parte de un proyecto que mantiene vivo el legado del oriundo de Parácuaro, Michoacán, presente en la vida cotidiana de miles de mexicanas y mexicanos como quedó constatado ayer.

Y así como Ximena mostró la dicha por todas las emociones que acompañaron a la proyección, también visibilizó la inconformidad que le produjo el comentario que Alcázar hizo en sus redes sociales, pues aunque el actor también celebró lo logrado en el Zócalo, su observación estaba acompañada de tintes políticos.

Esto fue lo que escribió:

"Es una leyenda ´el Divo de Juárez´, Juan Gabriel hizlo lo que los Prianistas no pueden, llenar el Zócalo hoy 9 de noviembre".

Damián Alcázar postea en su Facebook acerca de proyección del concierto de Juan Gabriel. Foto: Fb

Visiblemente en desacuerdo, Ximena envió un mensaje directo al actor mexicano, exhortándolo a no politizar un evento sin precedentes, debido al amor del público por la música a Juan Gabriel, situación que no tiene ninguna relación con las tensiones políticas que existen entre el gobierno actual y la oposición.

"Qué desafortunado comentario de Damián Alcázar, de intentar politizar la noche histórica de ayer. No, Damián, no. Juan Gabriel une a México, Juan Gabriel nos da el amor que necesitamos, (...) 170 mil mexicanos de todas las clases sociales que ayer cantábamos y bailábamos por México, como debe de ser, todos somos un solo México, todos tenemos un solo corazón, este es el país que yo quiero, este es el país que todos queremos. Amor, alegría y unidad".

Ximena Cuevas, artista y cineasta mexicana. Foto: Instagram

