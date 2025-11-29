Luego del éxito con Mentiras, donde retomó el personaje de la locuaz Lupita, Mariana Treviño ha dejado ya lista una película en la que los hombres son abusivos con ella.

Se trata de la comedia romántica Tengo un hombre en la cabeza, al lado de Erick Elías, ahora en posproducción y que llegará a salas comerciales el próximo año.

Y será el actor Moisés Arizmendi (El niñero y Pálpito) uno de los que harán sufrir a la protagonista de Club de Cuervos.

“El tema es femenino, de que los hombres son manchados, y creo va a pegar entre el público. Hago a un abogado que le quiere hacer la vida de cuadritos a ella y como que lo va logrando”, comenta el histrión.

Tengo un hombre en la cabeza, título tentativo, es una producción de Videocine y está bajo la dirección de Pitipol Ybarra, quien cuenta en su filmografía con cintas como A la mala, con Aislinn Derbez, y Ya veremos, con Mauricio Ochamann.

En la cinta, el personaje de Erick Elías (100 días para enamorarnos) será una especie de alter ego que pondrá de cierta manera en aprietos al personaje de Treviño.

“Digamos que su personaje está ahí, la cosa es que se descubra qué es”, apunta Arizmendi.

Vuelta a la gran pantalla

Es el regreso de Mariana al cine nacional luego de tres años, pues aunque en el inter estrenó las comedias Caras vemos y El sabor de la Navidad, realmente se enfocó a su trabajo en Estados Unidos a través de cintas como Hombre al agua, protagonizada por Anna Faris (Scary movie) y Eugenio Derbez; Un vecino gruñón, al lado de Tom Hanks; How to gringo stole Christmas, con George Lopez, y la serie Stick: el swing perfecto, con Owen Wilson.

Tengo un hombre en la cabeza la convenció desde que conoció la historia y el elenco.

“Desde el guion se leía divertida y Mariana pues brilla mucho con el personaje, es alguien que va a divertir mucho y la gente va a hablar de eso”, considera Rodrigo de Pedro, director de Videocine.

La cinta forma parte del calendario de lanzamientos que el brazo distribuidor de Televisa contempla para 2026, iniciando en enero con Un hombre cada semana, la ópera prima de Ana de la Reguera; ¿Quieres ser mi novia?, con Juanpa Zurita y Ludwika Paleta; No dejes a los niños solos, cinta de terror de Emilio Portes, y Karoke, con Lucero.