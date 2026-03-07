Pedro Pascal está ya en México y no sólo en plan turista, sino preparándose para filmar “De noche”, la cinta que hace dos años abandonó de improviso Joaquin Phoenix, a unos días de comenzar rodaje en Guadalajara. Se trata de una historia alusiva a la comunidad LGBTIQ+ en la que el actor chileno interpretará a un policía.

Todd Hynes, el director, volvió a ver locaciones en la Perla Tapatía y otra ciudad cosmopolita para recrear la historia que sucede en los 30s, en donde una pareja de hombres huye a México. La idea es iniciar el rodaje este mismo mes, pero debido a algunas complicaciones en logística, es posible se recorra a abril. El elenco de una cinta internacional requiere estar por lo menos un mes antes de rodaje para ensayos y pruebas finales de vestuario.

Tres producciones de EU, con mano mexicana, aguardan a Hacienda

Productores de cine siguen esperando que se hagan públicas la reglas que les permita solicitar incentivos fiscales que, teóricamente, fueron aceptados por la Secretaría de Hacienda para atraer producciones extranjeras. Por ahora hay tres producciones de EU, con mano mexicana, que continuamente están revisando el tema para saber cómo funcionarán.

El gobierno federal presentó los incentivos el pasado 15 de febrero, con la presencia de Salma Hayek, asegurando que la comunidad se pondría feliz con ellos. La idea es que una producción extranjera pueda aplicar siempre y cuando tenga un productor mexicano y ocupe la mayoría de mano nacional para su hechura. Los interesados deben gastar por lo menos 40 millones de pesos en territorio nacional para ser elegibles.

Salma Hayek, presente en el anuncio de Incentivos para la Industria Cinematográfica y Audiovisual. Foto: EL UNIVERSAL / Diego Simón Sánchez

Flans conocen a los autores de su canción… cuatro décadas después

Los compositores casi siempre viven en la sombra. Aunque escriban canciones que todo mundo canta, el crédito suele quedarse con quien la interpreta. Por eso lo que vivieron Flans hace unos días fue, cuando menos, poco común.

Durante su presentación en EU, Mimi e Ilse recibieron una nota inesperada: George Elian y Chip Halstead, autores del tema “Hoy por ti, mañana por mí”, querían saludarlas.

La canción apareció en el álbum 20 Millas de 1986 y desde entonces se convirtió en uno de los momentos infaltables en sus conciertos. El encuentro finalmente se dio en el camerino. Hubo charla, fotos y emoción, sobre todo de Mimi, quien celebró que el momento llegara aunque fuera cuatro décadas después. El nombre de la canción les hizo justicia poética.

FOTO:EL UNIVERSAL, archivo.

