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El evento generó gran expectativa entre los fans, quienes esperaban el enfrentamiento entre las creadoras de contenido. Días antes de la función, la exintegrante de Badabun habló con incertidumbre de su rival sin imaginar que la pelea no se concretaría.

“Lupita parece que todo lo que va a hacer es secreto… ¿qué va a sacar ahí, una patada voladora o qué? Pero sí, es una incógnita”, comentó entre risas en entrevista con EL UNIVERSAL.

Sin embargo, la pelea fue cancelada luego de que se informara que Villalobos no podría participar por motivos de salud.

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De acuerdo con un comunicado del Consejo Mundial de Boxeo y los organizadores, la influencer fue diagnosticada con un hematoma subdural, por lo que no recibió autorización médica para subir al ring.

Shantal, también participante de "MasterChef" Celebrity, había dejado en claro que su enfoque estaba en ganar, aunque reconocía a su rival.

“Yo tengo la mentalidad de ganar. Si estás pensando en perder, mejor no entres. Tiene que ser ganar o ganar. Mi rival me tiene que dar batalla, porque es una mujer muy aguerrida”, afirmó.

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