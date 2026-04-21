El actor y modelo estadounidense de origen mexicano Osvaldo de León compartió un estremecedor testimonio tras la tragedia ocurrida recientemente en el set de la serie “Sin senos sí hay paraíso”, donde aseguró haber recibido un “mensaje de Dios” que lo llevó a abandonar el lugar antes de que se registraran los hechos.

El sospechoso del ataque al equipo de producción de la serie en un sector del centro de Bogotá padecía de un "trastorno psicótico", revelaron este lunes las autoridades luego de que se conocieran videos con la secuencia de los hechos en el que murieron tres personas, incluido el agresor.

Según las autoridades, el hombre identificado como José Cubillos, no tenía intención de robar ni de irrumpir en el set, sino que su acción estuvo motivada por su estado de "desorganización del pensamiento".

A través de un mensaje, Osvaldo de León relató que la mañana del incidente llegó al base camp como de costumbre, pero algo fue distinto y no lo dejó pasar.

“Puse música de alabanza y oré. En ese momento, sentí claramente que Dios me hablaba y me pedía que recogiera mis cosas y que no regresara”, expresó.

De León explicó que, guiado por esa intuición, decidió retirarse del lugar e incluso intentó alertar a algunos de sus compañeros.

Pésame del actor actor y modelo estadounidense de origen mexicano Osvaldo de León.

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“Al ver a mi compañero Yankel, le dije que hiciera lo mismo, y también le insinué a mi compañera de escena, Estefanía Gómez, que se retirara con sus cosas. Esto no es algo que suelo hacer; reconozco que fue Dios dándome dirección”, afirmó.

El actor señaló que finalmente él y otros miembros del equipo abandonaron el sitio antes de que ocurriera la tragedia, lo que le ha generado sentimientos encontrados.

“Cómo me hubiera gustado haberles dicho a todos lo mismo”, lamentó.

Tras lo sucedido, De León hizo un llamado a la oración por las víctimas y sus familias.

“Hoy pido oración por las familias de Henry y Nico, y también por Raúl, que sigue en recuperación. Que Dios les dé paz y fortaleza”, escribió, extendiendo también el mensaje a sus compañeros de producción que aún intentan procesar lo ocurrido.

En su reflexión, el actor también puso sobre la mesa las condiciones de riesgo en las que frecuentemente se desarrollan las producciones audiovisuales. Señaló que muchas veces el trabajo implica locaciones peligrosas, como ríos, montañas o estructuras inestables, por lo que pidió reforzar las medidas de seguridad en la industria.

“Que este suceso acerque más corazones y mueva decisiones que traigan cambios —incluso en leyes— y que impulsen a la industria audiovisual a fortalecer la seguridad en cada producción”, expresó.

El testimonio de Osvaldo de León ha generado diversas reacciones en redes sociales, donde usuarios han debatido entre la fe, la coincidencia y la necesidad de revisar los protocolos de seguridad en los sets de grabación. Mientras tanto, el gremio artístico permanece consternado por la tragedia.

"Sin senos sí hay paraíso" es una exitosa serie de televisión que está en su cuarta temporada y está basada en la novela 'Sin tetas no hay paraíso', del libretista y exsenador colombiano Gustavo Bolívar, sobre mujeres a las que narcotraficantes les pagan cirugías plásticas para verse más atractivas.

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