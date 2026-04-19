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reaccionó al brutal ataque ocurrido durante las grabaciones de la serie "Sin senos sí hay paraíso".

Los hechos, de acuerdo con la prensa internacional, ocurrieron la tarde de este sábado en el barrio de Los Laches, en el centro de Bogotá. Un hombre interrumpió la filmación y atacó un sujeto con un arma blanca, lo que desató una fuerte pelea.

En el enfrentamiento, además del agresor, perdieron la vida Henry Alberto Benavidez Cárdenas y Nicolás Francisco Perdomo Corrales, ambos miembros del staff.

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Villalobos, quien ha protagonizado la serie durante sus cuatro temporadas, hizo uso de las redes sociales para sumarse al dolor que ha invadido al equipo; incluso, reconoció que muchos de ellos no han podido asimilar lo ocurrido:

“Ya todos saben lo que pasó… Para mí han sido horas muy tristes”, escribió.

Sin centrarse en los hechos, la colombiana habló del vínculo que la unía con sus compañeros, a quienes consideraba parte de su familia.

La actriz dedicó un emotivo mensaje a las víctimas del ataque. Foto: Instagram.
La actriz dedicó un emotivo mensaje a las víctimas del ataque. Foto: Instagram.

“Cuando estamos en un proyecto todos nos volvemos familia. Compartimos más con nuestros compañeros que con nuestros seres queridos. Es muy difícil asimilar lo que pasó”, agregó.

Además, envió un mensaje a las familias de las víctimas y les deseó pronta resignación: “Mis pensamientos están con quienes perdieron a su ser querido y le pido a Dios mucha fortaleza”.

Villalobos también dedicó publicaciones individuales para recordar a ambos integrantes del equipo. Sobre Nicolás, destacó su actitud y energía: “Siempre te recordaré como lo que eras, un ser llenito de luz… Te vamos a extrañar muchísimo”.

En otra historia, se refirió a Henry, a quien describió como pieza clave para el funcionamiento del set: “Son de los invisibles… gente que está ahí sin pedir protagonismo”.

Las publicaciones de Carmen Villalobos se suman a las reacciones de otros actores como Majida Issa, Elizabeth Gutiérrez y Fabián Ríos, quienes también forman parte de la producción.

Villalobos también despidió de los dos miembros del staff que perdieron la vida: Henry y Nico. Foto: Instagram.
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