Aumento de tarifas en zonas arqueológicas y museos serán solo para extranjeros 

Nombran a Ana Covarrubias como nueva presidenta del Colmex

Tras acuerdo con el sindicato, reabre la Biblioteca Vasconcelos

Sofía G. Buzali revive a Clarice Lispector, la escritora del misterio, feminidad y el dolor

"Si soy director de escena, dejo al cantante fuera"; Rolando Villazón

Cierran "Iconoclasia", polémica exposición en la Universidad de Guanajuato

preocupó a sus seguidores en redes sociales tras darse a conocer que, en días recientes, fue hospitalizado de emergencia debido a un intenso dolor abdominal.

El conductor e intérprete habría compartido un video en su cuenta de Instagram, el cual fue eliminado horas después, donde explicaba que inicialmente pensó que el malestar se debía a una intoxicación alimentaria.

“Me empecé a sentir mal, me dolía la panza. Dije: ‘a lo mejor es una comida que me cayó mal’, pero me empezó a doler más… me duele la boca del estómago, un dolor súper feo”, se le escuchaba decir en la grabación, de acuerdo con reportes de distintos medios.

Tras someterse a varios estudios médicos, se le habría diagnosticado un problema en el colon. Según se reporta, Muñiz explicó que tenía el colon “volteado”, lo que impedía el funcionamiento normal del intestino, por lo que fue intervenido quirúrgicamente la noche del martes.

La cirugía se llevó a cabo sin complicaciones y, de acuerdo con la información disponible, el también cantante fue dado de alta este viernes 12 de septiembre.

En el video, habría señalado que su buen estado físico ayudó en su recuperación: “Gracias a Dios había bajado de peso, eso me ayudó. Mis signos vitales estaban perfectos”, comentó.

Hasta ahora se desconoce el motivo por el cual el video fue eliminado de sus redes sociales. No obstante, su presentación en el Lunario, programada para el próximo 27 de septiembre, sigue en pie.

