Isa Castro vuelve a denunciar a su pareja y sugiere que fue él quien la agredió físicamente, como ya había ocurrido años atrás, cuando, en una habitación de hotel, este la habría lastimado tras una discusión.

Fue durante el día de ayer, viernes 27 de febrero, cuando la influencer subió dos videos, en donde no sólo lucía visiblemente afectada anímicamente, sino que su rostro lucía repleto de rasguños y hematomas.

Así, explicó a sus seguidores que su pareja, identificado en sus cuentas de redes sociales como Eduardo Majul, habría sido quien la habría violentado.

Lee también: Isa, de "Acapulco Shore", exhibe que fue golpeada por su novio en un hotel

"Así me dejó", dijo la joven, rompíendo en llanto.

Tiempo después, compartió otro video, en el que se encuentra arriba de un vehículo en movimiento, en el que, un poco más acicalada, cuenta algunos pormenores de lo sucedido.

"Si algo me pasa, ya saben quién fue porque ya me tiró por la ventana los lentes, entonces bueno, vamos a aprovechar que ya me rompió los lentes que, de hecho, eran de los Hillman (una marca)", expresó, mientras señalaba algunas de las heridas más visibles de su rostro.

Isa expresó que, era consciente de que sus seguidores la habían alertado del peligro que suponía para ella seguir en una relación con su pareja pero que, la creencia de que la situación entre los dos podía mejorar, fue lo que la mantuvo con expectativas.

Lee también: Jim Carrey, ¿qué le pasó al rostro del actor?

También dijo que ya no volvería a perdonar a Majul.

"Yo sé que me lo advirtieron, pero una es pendej* por amor, pero, literal, se acabó".

En septiembre de 2024, la joven denunció -por primera vez- a Majul (con quien comenzó una relación en agosto de 2023), luego del desencuentro que protagonizaron en JW Marriot, hotel en el que habían pasado la noche.

Lee también: Bruno Mars se inspira en México en “Risk It All”; mariachi y devoción guadalupana protagonizan el video

Castro relató que, su novio se molestó, al percatarse de que lo había grabado mientras se encontraba dormido, debido a que subió el clip a sus redes; situación que habría desencadenado una fuerte discusión entre los dos, en que él habría introducido cuatro de sus dedos a la garganta de la joven para, después, tirarla al suelo, en búsqueda de despojarla de un anillo que le había obsequiado.

Así lo explicó Isa, en su momento:

"Que quede evidencia que, si algo me pasa, fue este cabr*n, me metió cuatro dedos en la garganta, me tiró al suelo, no saben todo lo que me hizo, es lo único que tengo de evidencia y lo que él va a decir, pero vean", dijo, mientras enfocaba en la cámara sus heridas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc