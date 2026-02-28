Más Información

El libro que documenta la historia de la policía en la capital del país

El libro que documenta la historia de la policía en la capital del país

Frida Escobedo, la arquitecta que crea comunidad

Frida Escobedo, la arquitecta que crea comunidad

La investigación y la enseñanza. Testimonio de mi vocación en la UNAM

La investigación y la enseñanza. Testimonio de mi vocación en la UNAM

Proyecto Templo Mayor revela ceremonia monumental de Motecuhzoma Ilhuicamina; hallan cofres y tesoros mexicas

Proyecto Templo Mayor revela ceremonia monumental de Motecuhzoma Ilhuicamina; hallan cofres y tesoros mexicas

Trasladan el archivo de Octavio Paz al CENCROPAM para trabajos de registro y catalogación

Trasladan el archivo de Octavio Paz al CENCROPAM para trabajos de registro y catalogación

Detecta Secretaría de Cultura venta de patrimonio mexicano en eBay

Detecta Secretaría de Cultura venta de patrimonio mexicano en eBay

vuelve aa su pareja y sugiere que fue él quien la , como ya había ocurrido años atrás, cuando, en una habitación de hotel, este la habría lastimado tras una discusión.

Fue durante el día de ayer, viernes 27 de febrero, cuando la influencer subió dos videos, en donde no sólo lucía visiblemente afectada anímicamente, sino que su rostro lucía repleto de rasguños y hematomas.

Así, explicó a sus seguidores que su pareja, identificado en sus cuentas de redes sociales como Eduardo Majul, habría sido quien la habría violentado.

Lee también:

"Así me dejó", dijo la joven, rompíendo en llanto.

Tiempo después, compartió otro video, en el que se encuentra arriba de un vehículo en movimiento, en el que, un poco más acicalada, cuenta algunos pormenores de lo sucedido.

"Si algo me pasa, ya saben quién fue porque ya me tiró por la ventana los lentes, entonces bueno, vamos a aprovechar que ya me rompió los lentes que, de hecho, eran de los Hillman (una marca)", expresó, mientras señalaba algunas de las heridas más visibles de su rostro.

Isa expresó que, era consciente de que sus seguidores la habían alertado del peligro que suponía para ella seguir en una relación con su pareja pero que, la creencia de que la situación entre los dos podía mejorar, fue lo que la mantuvo con expectativas.

Lee también:

También dijo que ya no volvería a perdonar a Majul.

"Yo sé que me lo advirtieron, pero una es pendej* por amor, pero, literal, se acabó".

En septiembre de 2024, la joven denunció -por primera vez- a Majul (con quien comenzó una relación en agosto de 2023), luego del desencuentro que protagonizaron en JW Marriot, hotel en el que habían pasado la noche.

Lee también:

Castro relató que, su novio se molestó, al percatarse de que lo había grabado mientras se encontraba dormido, debido a que subió el clip a sus redes; situación que habría desencadenado una fuerte discusión entre los dos, en que él habría introducido cuatro de sus dedos a la garganta de la joven para, después, tirarla al suelo, en búsqueda de despojarla de un anillo que le había obsequiado.

Así lo explicó Isa, en su momento:

"Que quede evidencia que, si algo me pasa, fue este cabr*n, me metió cuatro dedos en la garganta, me tiró al suelo, no saben todo lo que me hizo, es lo único que tengo de evidencia y lo que él va a decir, pero vean", dijo, mientras enfocaba en la cámara sus heridas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc

Google News

Noticias según tus intereses

ViveUSA

“Les damos de tragar basura”: Sergio Mayer se arrepiente de entrar a La Casa de los Famosos tras perder sus derechos en Morena. Foto: Tomada Instagram @sergiomayerb / Telemundo

“Les damos de tragar basura”: Sergio Mayer se arrepiente de entrar a La Casa de los Famosos tras perder derechos en Morena

Tunden a Pati Chapoy por pedir a Cazzu que se quede callada: la llaman “abuela de Ángela Aguilar". Foto: EFE/ Mario Guzmán/ Agustín Salinas/EL UNIVERSAL / AFP

Tunden a Pati Chapoy por pedir a Cazzu que se quede callada: la llaman “abuela de Ángela Aguilar”

José Manuel Figueroa habría demandado a Imelda Tuñón por ¡5 millones de pesos! tras acusaciones de abuso. Foto: Instagram

José Manuel Figueroa habría demandado a Imelda Tuñón por ¡5 millones de pesos! tras acusaciones de abuso

¿Qué estudios tiene Sergio Mayer? Morena suspende sus derechos políticos tras dejar su curul para ir a 'La Casa de los Famosos'. Fotos: Juan Carlos Reyes García / El Universal

¿Qué estudios tiene Sergio Mayer? Morena suspende sus derechos políticos tras dejar su curul para ir a 'La Casa de los Famosos'

Demi Moore, casi irreconocible a los 63 el look que desató furor en la Semana de la Moda de Milán. Foto: (AP Photo/Luca Bruno)

Demi Moore, casi irreconocible a los 63: el look que desató furor en la Semana de la Moda de Milán

[Publicidad]