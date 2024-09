Isa Castro denunció, a través de sus redes sociales, que su pareja la violentó, mientras pasaban la noche en un hotel. En las fotografías se puede ver a la participante de "Acapulco Shore", visiblemente afectada y lesionada, pues mostró las lesiones en su rostro, así como los restos de su sangre que mancillaron la cama de la habitación.

Hace unos días, la joven de 28 años compartió una serie de videos donde evidenciaba que acaba de ser víctima de maltrato físico por parte de su pareja que, tal parece, que se molestó con Isa por compartir un video donde aparece acostado, durmiendo a su lado, en la habitación de un hotel.

Castro enfoca a su pareja, quien se encuentra dormido de espaldas, y luego vuelve a enfocarse para decir la frase "todo mal".

Después de compartir este contenido, la influencer compartió un video, donde su voz suena entrecortada, en el que muestra la cama, ya sin la presencia de su novio, donde se ven algunas manchas de sangre.

Con este clip, Isa explicó que evidenciaría los golpes que acaba de recibir por parte de su pareja.

De acuerdo con su descripción, el hombre que la acompañaba le introdujo cuatro de sus dedos a la boca, tratando de lastimarla, al mismo tiempo que le quitaba, con la otra mano, un anillo que le había obsequiado, valuado en alrededor de 20 mil pesos.

"Que quede evidencia que, si algo me pasa, fue este cabr*n, me metió cuatro dedos en la garganta, me tiró al suelo, no saben todo lo que me hizo, es lo único que tengo de evidencia y lo que él va a decir, pero vean", dijo, mientras enfocaba en la cámara sus heridas.

Isa también exhibió que su pareja, aparentemente, le mintió en más de una ocasión, asegurando que tanto la joya que le obsequió, como un reloj que él utilizaba eran de marcas lujosas, cuando en realidad tenían un valor monetario mucho menor a los que presumía.

Además, la joven expuso que el hotel donde se hospedaban; el JW Marriot, dejaron que su pareja abandonara las instalaciones, pese a que ella habló con el personal para que la asistiesen.

"Obviamente lo dejaron salir, obvio... y ya cerraron todas las salidas, me mandaron a toda la policía, ah... pero eso sí, el cabr*n ya se fue, ya logró irse, ya que me floreó a la boca, me floreó los ojos, ay no... qué desgracia", señaló.

Y aunque Castro compartió toda esta serie de videos en su cuenta de Instagram, ya fueron eliminados; de acuerdo por la propia Isa, fue su pareja quien entró a su perfil para borrar todo tipo de evidencia.

