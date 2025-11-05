Más Información

¿Cómo navegar la incertidumbre del presente? Filósofos, escritores, historiadores y politólogos comparten esa misma duda 

México y Jamaica, al rescate de patrimonio subacuático

Lanza Almadía Premio de Novela con la Sociedad Ventosa-Arrufat, sustituye al premio con Fundación Poniatowska

Gonzalo Celorio, galardonado con el Premio Cervantes 2025, llama a “quitar la pausa” entre México y España

Lo no racional y su fuerza en dos libros

“No podemos abjurar de la hispanidad a pesar de la conquista”: Gonzalo Celorio

Una de las bandas más emblemáticas de los 80 y 90,, regresa a la Ciudad de México como parte del cierre de su gira “Because What You Want & What You Get Are Two Completely Different Things Tour”, en su etapa latinoamericana. La cita es este sábado 8 de noviembre en el Estadio GNP, ubicado en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Los fanáticos están listos para ver a Axl Rose, Slash y Duff McKagan en una noche que promete revivir clásicos del hard rock como “Welcome to the Jungle”, “November Rain” y más.

A lo largo de su carrera, Guns N’ Roses ha marcado la historia del rock con éxitos, separaciones y reconciliaciones, además de constantes debates sobre la voz de Axl Rose; aun así, la banda se mantiene vigente y continúa llenando estadios.

Esta gira ha recorrido 13 ciudades de Latinoamérica, con conciertos de casi tres horas, por lo que es importante planear tu llegada y salida.

Aunque la banda no ha revelado el setlist de su presentación en CDMX, los shows previos incluyen temas como “Knockin’ on Heaven’s Door”, “Paradise City”, “Patience” y “Estranged”, entre otros favoritos del público.

Accesos y movilidad

Si quieres evitar estrés y contratiempos, toma en cuenta estas recomendaciones:

Llegar en auto o app de transporte

  • Sal con tiempo para esquivar el tráfico y filas en estacionamiento.
  • Considera que el recinto suele saturarse desde horas antes del evento.

Transporte público

Ten en cuenta que, aunque no hay tráfico vehicular, suele haber sobrecupo en hora pico.

Metro

  • Ciudad Deportiva — acceso por Puerta 6
  • Velódromo — acceso por Puerta 8(Línea 9 – café)

Metrobús

  • UPIICSA o Iztacalco — para ingresar por Puerta 15(Línea 2)

Planea tiempo extra para trayectos y filas.

Objetos permitidos y prohibidos

El espíritu rockero no exime las reglas del recinto. Evita llevar:

  • Alcohol y bebidas de cualquier tipo
  • Alimentos
  • Drogas o sustancias ilícitas
  • Vapers y cigarros (no se permite consumir dentro)
  • Objetos punzocortantes o metálicos (estoperoles afilados, cadenas grandes, etc.)

Sobre tu outfit, prácticamente todo está permitido, siempre que no represente riesgo. Si eres precavido puedes llevar sombrilla de bolsillo (no se permiten las grandes).

